Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia

Ministerstwo Finansów (MF) podkreśliło, że integracja umożliwia szybkie potwierdzanie tożsamości, zwiększa swobodę wyboru metody logowania oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi uwierzytelniania.
Jak się zalogować do KSeF za pomocą mObywatela
MF wyjaśniło, że aby zalogować się do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel:
- użytkownik wybiera w systemie opcję logowania przez login.gov.pl,
- następnie wskazuje mObywatela jako metodę uwierzytelnienia,
- skanuje wyświetlony kod QR w aplikacji.
Po potwierdzeniu udostępnienia danych następuje logowanie do systemu. Resort zaznaczył, że nie są potrzebne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne.
Jak wskazano w komunikacie, do głównych korzyści integracji należą wygoda i szybkość logowania - bez konieczności tworzenia nowych loginów i haseł – większa elastyczność w wyborze sposobu uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwo procesu.
Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zapewnia jednolity i bezpieczny mechanizm logowania do systemów administracji publicznej i usług komercyjnych, umożliwiając wykorzystanie różnych środków identyfikacji.
Krajowy System e-Faktur
Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.
W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.
1 kwietnia br. systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy - poza najmniejszymi, którzy wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł brutto miesięcznie; dla nich KSeF stanie się obowiązkowy od początku 2027 roku.
Opracowała Paulina Karpińska
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock