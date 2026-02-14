Logo TVN24
Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia

shutterstock_2470127991
Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to
Źródło: TVN24
Krajowy System e-Faktur został połączony z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Użytkownicy mogą logować się do KSeF przez aplikację mObywatel, mojeID (bankowość elektroniczną), e-dowód czy profil zaufany - podał resort finansów.

Ministerstwo Finansów (MF) podkreśliło, że integracja umożliwia szybkie potwierdzanie tożsamości, zwiększa swobodę wyboru metody logowania oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi uwierzytelniania.

Jak się zalogować do KSeF za pomocą mObywatela

MF wyjaśniło, że aby zalogować się do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel:

  1. użytkownik wybiera w systemie opcję logowania przez login.gov.pl,
  2. następnie wskazuje mObywatela jako metodę uwierzytelnienia,
  3. skanuje wyświetlony kod QR w aplikacji.

Po potwierdzeniu udostępnienia danych następuje logowanie do systemu. Resort zaznaczył, że nie są potrzebne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne.

Z kraju

Jak wskazano w komunikacie, do głównych korzyści integracji należą wygoda i szybkość logowania - bez konieczności tworzenia nowych loginów i haseł – większa elastyczność w wyborze sposobu uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwo procesu.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zapewnia jednolity i bezpieczny mechanizm logowania do systemów administracji publicznej i usług komercyjnych, umożliwiając wykorzystanie różnych środków identyfikacji.

Krajowy System e-Faktur

Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

Maja Piotrowska

W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.

1 kwietnia br. systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy - poza najmniejszymi, którzy wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł brutto miesięcznie; dla nich KSeF stanie się obowiązkowy od początku 2027 roku.

pc

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KSeFMinisterstwo Finansów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica