Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia

Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ministerstwo Finansów (MF) podkreśliło, że integracja umożliwia szybkie potwierdzanie tożsamości, zwiększa swobodę wyboru metody logowania oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi uwierzytelniania.

Jak się zalogować do KSeF za pomocą mObywatela

MF wyjaśniło, że aby zalogować się do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel:

użytkownik wybiera w systemie opcję logowania przez login.gov.pl, następnie wskazuje mObywatela jako metodę uwierzytelnienia, skanuje wyświetlony kod QR w aplikacji.

Po potwierdzeniu udostępnienia danych następuje logowanie do systemu. Resort zaznaczył, że nie są potrzebne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne.

Jak wskazano w komunikacie, do głównych korzyści integracji należą wygoda i szybkość logowania - bez konieczności tworzenia nowych loginów i haseł – większa elastyczność w wyborze sposobu uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwo procesu.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zapewnia jednolity i bezpieczny mechanizm logowania do systemów administracji publicznej i usług komercyjnych, umożliwiając wykorzystanie różnych środków identyfikacji.

Krajowy System e-Faktur

Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.

1 kwietnia br. systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy - poza najmniejszymi, którzy wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł brutto miesięcznie; dla nich KSeF stanie się obowiązkowy od początku 2027 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska