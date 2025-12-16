Logo TVN24
Resorty nie nadążają za e-fakturami. "Nie będzie można załatwić wielu spraw"

Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
E-faktury. Andrzej Domański o przyjętym projekcie
Źródło: TVN24
Elektronizacja faktur może utrudnić ubieganie się o różne dotacje i refundacje. Jak informuje wtorkowa "Rzeczpospolita", poza Ministerstwem Finansów żaden inny resort nie dostosował jeszcze przepisów do KSeF.

"Dziś, gdy przedsiębiorca chce zarejestrować samochód, rozliczyć korzystanie z funduszy unijnych czy uzyskać dotację na hodowlę świń - idzie do urzędu z fakturą VAT potwierdzającą swoje wydatki. Po 1 lutego 2026 r. może to być utrudnione" - alarmuje we wtorek "Rzeczpospolita".

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to rządowa platforma cyfrowa do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2022 r. KSeF został wdrożony jako rozwiązanie dobrowolne. Według pierwotnych założeń miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r., a dla podatników zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku. Jednak resort finansów odroczył ten termin. Założono dwuetapowe wdrażanie obowiązkowego KSeF: od 1 lutego 2026 r. i 1 kwietnia 2026 r. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rząd szykuje start cyfrowej rewolucji. System wciąż czeka na zielone światło od służb

Rząd szykuje start cyfrowej rewolucji. System wciąż czeka na zielone światło od służb

Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"

Nowa broń fiskusa. "Skala zjawiska rośnie"

Z kraju

Jak działa KSeF

Jak wyjaśnia gazeta, "wszystkie faktury w obrocie biznesowym będą musiały przechodzić przez Krajowy System e-Faktur, który ma pomóc zwalczać oszustwa podatkowe. A urzędnicy w gminach czy rozmaitych rządowych agencjach nie będą mieli ani nowych przepisów o zastosowaniu e-faktur, ani dostępu do tego systemu. Tymczasem wydruk (tzw. wizualizacja) faktury z KSeF nie będzie już pełnoprawną fakturą".

"Eksperci obawiają się, że powstanie swoiste podziemie fakturowe" - pisze "Rz".

Gazeta informuje, że choć Ministerstwo Finansów zbudowało ten system, to inne resorty nie dostosowały swoich sektorowych przepisów do nowych realiów.

"Nie zajął się on sprawą skutków uruchomienia tego systemu dla innych dziedzin"

"W rozporządzeniach o rejestracji aut czy o różnych dotacjach i refundacjach nie ma wciąż wzmianki o nowej formie faktur" - pisze "RZ". Dodaje, że "nie słychać też o przygotowaniach do używania KSeF w administracji (poza skarbową)".

"Istnieje wprawdzie międzyresortowy Komitet ds. Cyfryzacji, zajmujący się rządowymi systemami informatycznymi, takimi jak KSeF. Jednak nie zajął się on sprawą skutków uruchomienia tego systemu dla innych dziedzin życia niż podatki” – zaznacza dziennik.

Problemy mogą mieć przykładowo:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z rozliczeniem wsparcia dla hodowców trzody chlewnej za sprzedane świnie czy za remont chlewu,
  • Urzędy gmin ze zwrotami akcyzy za paliwo zużywane przez rolników,
  • sądy arbitrażowe działające przy organizacjach przedsiębiorców z dostępem do faktur w postępowaniach sądowych,
  • Państwowa Inspekcja Pracy z kontrolą faktur wystawionych przez osoby współpracujące, a związane z firmą umową B2B,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami ze zwrotem kosztów dla firm, które dostosowały swój zakład pracy do potrzeb inwalidów,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Bank Gospodarstwa Krajowego przy dokumentowaniu wydatków z funduszy unijnych.

Jak kwituje "jeśli poszczególne resorty nie dostosują sektorowych przepisów do realiów KSeF, to nie będzie można załatwić wielu spraw w urzędach".

pc

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP, "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

fakturaSkarbówkaMinisterstwo FinansówPrzedsiębiorstwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica