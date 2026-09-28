"Najbardziej niedoceniany zasób" w Polsce

Krzysztof Inglot o wpływie AI na rynek pracy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Pokolenie X jest najbardziej niedocenianym zasobem polskiego rynku pracy. Są to osoby urodzone w latach 1965-1980, czyli obecnie w wieku 45-60 lat - wynika z badania "GeeX".

Badacze przyjrzeli się motywacjom, zaangażowaniu, potrzebom rozwojowym oraz doświadczeniom związanym z dyskryminacją wiekową osób 45+.

Pokolenie X na rynku pracy

Badanie SGH i Enpulse pokazuje, że pokolenie X nie oczekuje rewolucji, a przede wszystkim uczciwego kontraktu z pracodawcą. Chodzi o bezpieczeństwo, adekwatne wynagrodzenie i przewidywalność.

67 proc. ankietowanych wybiera pracodawcę przede wszystkim ze względu na wynagrodzenie i stabilność,

35 proc. traktuje wysokość płacy jako najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy,

32 proc. ceni stabilność zatrudnienia,

12 proc. zwraca uwagę na tzw. work-life balance.

Raport pokazał też, że doświadczony pracownik nie potrzebuje dłuższego wprowadzenia do nowej organizacji (tzw. onboardingu), a konkretnego, szybkiego, opartego na jasności roli procesu wdrażania, dostępie do informacji i szacunku dla wcześniejszego doświadczenia.

29 proc. respondentów chce w pierwszych dniach zapoznać się z zakresem pracy i obowiązkami, a 9 proc. oczekuje podstawowych szkoleń (w porównaniu do 24 proc. wśród przedstawicieli pokolenia Z). Z kolei 66 proc. ankietowanych oczekuje konkretnej komunikacji od przełożonego. Natomiast 23 proc. nie potrafi ocenić, czy firma ich docenia.

Chcą przełożonego, nie "kumpla"

W badaniu wskazano również, że pokolenie X nie szuka w przełożonym ani kumpla, ani kontrolera. Najbardziej ceni lidera, który jest dostępny i wspierający, ale jednocześnie stawia wymagania, daje autonomię i potrafi docenić rezultat.

Dla 43 proc. idealny przełożony jest wspierający i dostępny, a według 26 proc. szef powinien być wymagający, ale doceniający (wobec tylko 6 proc. w pokoleniu Z). Ponadto 71 proc. respondentów wskazuje zaufanie jako fundament relacji, a 14 proc. (8 proc. w przypadku pokolenie Z) preferuje pracę samodzielną.

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Badanie pokazuje także, że pokolenie X jest nadal silnie zaangażowane i w dużej mierze gotowe pracować dłużej, ale organizacje i instytucje rynku pracy nie mogą traktować tego potencjału jako oczywistego. Barierami są m.in. ograniczenia awansowe, przeciążenie i brak dobrze zaprojektowanej "drugiej połowy kariery".

63 proc. deklaruje wysokie zaangażowanie (pokolenie Z - 39 proc.),

81 proc. ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre,

30 proc. wskazuje pomijanie przy awansach mimo kwalifikacji,

38 proc. ocenia swoją pozycję na rynku pracy jako lepszą niż pięć lat temu,

50 proc. respondentów jest gotowych pracować dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego,

41 proc. deklaruje co najmniej 3 regularne symptomy - kierunek ryzyka wypalenia.

"Z całości badania wyłania się spójny obraz pokolenia X jako najbardziej niedocenionego zasobu polskiego rynku pracy: grupy lojalnej, deklarującej wysokie zaangażowanie, wysoko oceniającej swoje kompetencje cyfrowe, rzadko spełniającej kryterium wypalenia i gotowej do dłuższej aktywności, która jednocześnie napotyka realną barierę awansową, cierpi na deficyt uznania i pozostaje poza zasięgiem publicznych programów wsparcia" - podsumowano wyniki badania.

Badanie "GeeX"

Badanie "GeeX" zrealizowano na próbie 12 983 oczyszczonych odpowiedzi z 85 organizacji i otwartego linku rekrutacyjnego. Opisuje preferencje zawodowe, motywację, zaangażowanie, sytuację rynkową, plany emerytalne i symptomy wypalenia zawodowego, zestawiając je z podziałem na sektor biznesowy i publiczny oraz przy identycznej metodologii z pokoleniem Z badania "Work War Z".