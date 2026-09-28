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"Najbardziej niedoceniany zasób" w Polsce

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rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Krzysztof Inglot o wpływie AI na rynek pracy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Deklarują wysokie zaangażowanie i chęć dłuższej pracy, ale są pomijani przy awansach. Najnowsze badanie pokazuje, że kluczowa grupa na polskim rynku pracy napotyka barierę rozwoju, mimo wysokich kompetencji cyfrowych i braku oczekiwań na rewolucję w firmach.

Pokolenie X jest najbardziej niedocenianym zasobem polskiego rynku pracy. Są to osoby urodzone w latach 1965-1980, czyli obecnie w wieku 45-60 lat - wynika z badania "GeeX".

Badacze przyjrzeli się motywacjom, zaangażowaniu, potrzebom rozwojowym oraz doświadczeniom związanym z dyskryminacją wiekową osób 45+.

Pokolenie X na rynku pracy

Badanie SGH i Enpulse pokazuje, że pokolenie X nie oczekuje rewolucji, a przede wszystkim uczciwego kontraktu z pracodawcą. Chodzi o bezpieczeństwo, adekwatne wynagrodzenie i przewidywalność.

  • 67 proc. ankietowanych wybiera pracodawcę przede wszystkim ze względu na wynagrodzenie i stabilność,
  • 35 proc. traktuje wysokość płacy jako najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy,
  • 32 proc. ceni stabilność zatrudnienia,
  • 12 proc. zwraca uwagę na tzw. work-life balance.

Raport pokazał też, że doświadczony pracownik nie potrzebuje dłuższego wprowadzenia do nowej organizacji (tzw. onboardingu), a konkretnego, szybkiego, opartego na jasności roli procesu wdrażania, dostępie do informacji i szacunku dla wcześniejszego doświadczenia.

29 proc. respondentów chce w pierwszych dniach zapoznać się z zakresem pracy i obowiązkami, a 9 proc. oczekuje podstawowych szkoleń (w porównaniu do 24 proc. wśród przedstawicieli pokolenia Z). Z kolei 66 proc. ankietowanych oczekuje konkretnej komunikacji od przełożonego. Natomiast 23 proc. nie potrafi ocenić, czy firma ich docenia.

Chcą przełożonego, nie "kumpla"

W badaniu wskazano również, że pokolenie X nie szuka w przełożonym ani kumpla, ani kontrolera. Najbardziej ceni lidera, który jest dostępny i wspierający, ale jednocześnie stawia wymagania, daje autonomię i potrafi docenić rezultat.

Dla 43 proc. idealny przełożony jest wspierający i dostępny, a według 26 proc. szef powinien być wymagający, ale doceniający (wobec tylko 6 proc. w pokoleniu Z). Ponadto 71 proc. respondentów wskazuje zaufanie jako fundament relacji, a 14 proc. (8 proc. w przypadku pokolenie Z) preferuje pracę samodzielną.

>>> Rewolucja na rynku pracy dopiero nadchodzi. "Wtedy już nie będzie taryfy ulgowej"

Badanie pokazuje także, że pokolenie X jest nadal silnie zaangażowane i w dużej mierze gotowe pracować dłużej, ale organizacje i instytucje rynku pracy nie mogą traktować tego potencjału jako oczywistego. Barierami są m.in. ograniczenia awansowe, przeciążenie i brak dobrze zaprojektowanej "drugiej połowy kariery".

  • 63 proc. deklaruje wysokie zaangażowanie (pokolenie Z - 39 proc.),
  • 81 proc. ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre,
  • 30 proc. wskazuje pomijanie przy awansach mimo kwalifikacji,
  • 38 proc. ocenia swoją pozycję na rynku pracy jako lepszą niż pięć lat temu,
  • 50 proc. respondentów jest gotowych pracować dłużej niż do ustawowego wieku emerytalnego,
  • 41 proc. deklaruje co najmniej 3 regularne symptomy - kierunek ryzyka wypalenia.

"Z całości badania wyłania się spójny obraz pokolenia X jako najbardziej niedocenionego zasobu polskiego rynku pracy: grupy lojalnej, deklarującej wysokie zaangażowanie, wysoko oceniającej swoje kompetencje cyfrowe, rzadko spełniającej kryterium wypalenia i gotowej do dłuższej aktywności, która jednocześnie napotyka realną barierę awansową, cierpi na deficyt uznania i pozostaje poza zasięgiem publicznych programów wsparcia" - podsumowano wyniki badania.

Badanie "GeeX"

Badanie "GeeX" zrealizowano na próbie 12 983 oczyszczonych odpowiedzi z 85 organizacji i otwartego linku rekrutacyjnego. Opisuje preferencje zawodowe, motywację, zaangażowanie, sytuację rynkową, plany emerytalne i symptomy wypalenia zawodowego, zestawiając je z podziałem na sektor biznesowy i publiczny oraz przy identycznej metodologii z pokoleniem Z badania "Work War Z".

Źródło: PAP
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Tagi:
Rynek pracyPraca
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