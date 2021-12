Lubelskie. Pijani rodzice opiekowali się czwórką małych dzieci

Policja weszła do mieszkania w gminie Żyrzyn (Lubelskie), gdzie pijani rodzice zajmowali się czworgiem swoich dzieci, od ośmiu miesięcy do siedmiu lat. Obojgu grozi do pięciu lat więzienia. Trzy córki pary trafiły pod opiekę członka rodziny, synek jest na obserwacji w szpitalu.

We wtorek (21 grudnia) policjanci z komisariatu w Kurowie otrzymali wezwanie do jednej z miejscowości w gminie Żyrzyn. Według zgłoszenia, nietrzeźwi rodzice "opiekowali się" małymi dziećmi. - Na miejscu były pracownice opieki społecznej, które nie zostały wpuszczone. Do mieszkania weszły dopiero z patrolem policji. Chciały sprawdzić warunki, w jakich funkcjonuje rodzina, która przeprowadziła się w tym roku do gminy Żyrzyn – mówi podkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.