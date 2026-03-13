Żadnej zawodowej rodziny w powiecie. "Dopóki ja jestem starostą"

Elżbieta Raube-Gawrysiuk: ktoś za nas zadecydował, że nie chcemy być rodziną zastępczą Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: - Nie wiem, na jakiej podstawie ktoś za nas zadecydował, że nie chcemy być rodziną zastępczą. To mnie zszokowało, ponieważ do nas nikt nawet nie zadzwonił – wspomina Elżbieta Raube-Gawrysiuk.

- Zajmijcie się państwo kosmetologią, inną aktywnością - dzieci nie. Po prostu nie. Dopóki ja jestem starostą - mówił Piotr Rećko na sesji rady powiatu.

Tymczasem w czerwcu 2022 roku dysfunkcyjnej parze sąd nakazał zabrać trójkę dzieci, żeby umieścić je w pieczy zastępczej. Przez półtora roku nie znaleziono dla tych dzieci miejsca. Skończyło się tragiczną śmiercią kolejnego dziecka pary - dwumiesięcznej Anastazji.

W Polsce brakuje około 600 nowych rodzin zastępczych. Według stanu na 30 września 2025 roku liczba dzieci, w stosunku do których sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej, a nie udało się dla nich znaleźć miejsca, wynosiła ogółem 1734, a w województwie podlaskim 17 – podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.