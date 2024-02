Zabójstwo w Surażu. Po ponad 23 latach od zbrodni rozpoczyna się proces

czytaj dalej

Wszystkie z wyjątkiem Konfederacji kluby parlamentarne oraz koło Kukiz'15 zagłosowały przeciwko odrzuceniu projektu nowelizacji ustawy zakładającej między innymi przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Projekt skierowano do dalszych prac w komisji. W środę przed rozpoczęciem obrad Sejmu doszło do szarpaniny i przepychanki między Strażą Marszałkowską a politykami PiS, którzy próbowali siłowo wprowadzić do budynku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dyskusja na temat niewpuszczonych byłych posłów odbyła się również na sali plenarnej. Relacja w tvn24.pl.