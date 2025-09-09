Kluczowe fakty:

Mniejszościowi radni, którzy sprzeciwiają się podwyżkom twierdzą, że błędem było wyjście ze spółki Wodociągi Podlaskie. Wójt podkreśla, że jej sytuacja finansowa jest tak zła, że było to jedyne rozwiązanie.

Na kłótnie o pieniądze nakładają się kłótnie o ludzi. Bo wójt zatrudnił u siebie w urzędzie.... byłego prezesa spółki Wodociągi Podlaskie. Zarzeka się, że to nie z winy tego prezesa spółka znalazła się w katastrofalnej sytuacji finansowej.