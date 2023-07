Tłumaczył, że spieszył się na prośbę pasażerów. Kierowca autobusu z zarzutem spowodowania katastrofy

30-letni kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał do rowu, 11 osób zostało rannych. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym, grozi mu do pięciu lat więzienia.

- Na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i do przydrożnego rowu. Po tym przewrócił się. Pojazdem podróżowało 49 pasażerów. W wyniku zdarzenia na badania do szpitala trafiło 11 osób. 6 pasażerów doznało obrażeń ciała powyżej dni 7, kolejna trójka doznała ogólnych potłuczeń - przekazała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa policji w Białej Podlaskiej.

Autobus zjechał na przeciwległy pas ruchu i do przydrożnego rowu. 11 osób trafiło do szpitala

Policji tłumaczył, że spieszył się, bo prosili go o to spóźnieni pasażerowie

Jak przekazała policja, kierowca chwili wypadku był trzeźwy. - Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. W czwartek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami oświadczył, że spieszył się, gdyż prosili go o to spóźnieni pasażerowie autokaru. Był jednak przekonany, że przejedzie tą trasę bezpiecznie - przekazała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.