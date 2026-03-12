Wyprzedzała autobus, jechała na czołówkę z radiowozem

Sztabin. Wyprzedzała na zakręcie autobus. Ledwo nie zderzyła się z radiowozem Źródło: Podlaska Policja

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 8 w Sztabinie, na trasie w kierunku Białegostoku. Kierująca autem marki Dacia wyprzedzała na zakręcie autobus.

"Nie upewniła się, czy ma do tego wystarczającą widoczność i miejsce" – czytamy w komunikacie na stronie podlaskiej policji.

Jechała na czołowe zderzenie z radiowozem Źródło: Podlaska Policja

Mandat i 10 punktów karnych

Niewiele brakowało, by zderzyła się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka nieoznakowanym radiowozem. Wszystko zostało nagrane przez policyjny wideorejestrator.

"Funkcjonariusze zawrócili i zatrzymali pojazd do kontroli" – informuje policja.

Kierująca została ukarana mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych. Dostała też 10 punktów karnych.

Opracował Tomasz Mikulicz