Miasto Suwałki ogłosiło właśnie ostatni w tym roku przetarg na 15 działek budowlanych z 50-procentową bonifikatą dla osób do 40. roku życia. Samorząd przygotował w tym roku 48 takich działek w ramach programu "Działki budowlane dla młodych".

Program ma zachęcić osoby młode, planujące budowę domu, do zamieszkania w Suwałkach i do tego, by nie wyjeżdżały do większych miast.

W tym roku sprzedano już 33 działki (zdjęcie z 11 kwietnia, z inauguracji programu) Źródło: UM Suwałki

Ceny od 201 do 241 tys. zł pomniejszone o połowę

Na początek miasto objęło programem 48 działek w zachodniej części Suwałk, każda z nich o powierzchni ok. 800 do 1200 metrów kwadratowych.

Magistrat poinformował, że w miasto sprzedało już w tym roku 33 działki. Ceny kolejnych 15 wystawionych na przetarg mieszczą się w przedziale od 201 do 241 tysięcy złotych i są zależne od powierzchni nieruchomości. Od tych kwot będzie udzielana 50-procentowa bonifikata.

Zachęta do osiedlania się w mieście

- Program ten ma na celu zachęcić osoby młode, planujące budowę swego domu do zamieszkania w Suwałkach. Uruchomiliśmy ten program, aby zahamować odpływ młodych ludzi z Suwałk. Ma też być zachętą do osiedlania się w Suwałkach osób spoza miasta – informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Z bonifikaty mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 40. roku życia, lub małżeństwa, w których jeden z małżonków nie ukończył 40. roku życia. Nie mogą być właścicielami innej działki w mieście.

Warunkiem jest także to, aby nabywca działki wybudował dom w ciągu sześciu lat od dnia kupna nieruchomości. W przypadku niespełnienia tego warunku nabywca będzie musiał zwrócić bonifikatę. Podobnie się stanie, jeśli osoba ta zdecyduje się sprzedać działkę przed upływem 10 lat od dnia jej zakupu.

Prezydent Czesław Renkiewicz liczy, że program zahamuje odpływ młodych ludzi z Suwałk (zdjęcie z 11 kwietnia, z inauguracji programu) Źródło: UM Suwałki

Są też dwa inne programy

Suwalski samorząd realizuje też dwa inne ciekawe programy - "Od najemcy do właściciela" oraz "Mieszkanie za remont".

Ten pierwszy polega na tym, że najemcy mieszkania w – zbudowanym przez miasto - bloku wpłacają 25 procent wartości lokalu, a po upływie pięciu lat obowiązywania umowy mogą dokonać jej przekształcenia w umowę najmu instytucjonalnego z prawem dojścia do własności. Wyodrębnienie mieszkania na własność może nastąpić po upływie 15 lat od dnia zakończenia budowy bloku.

Urząd miasta stawia bloki w ramach programu "Od najemcy do właściciela" Źródło: UM Suwałki

Program "Mieszkanie za remont" polega natomiast na tym, że chętni na wynajęcie lokalu komunalnego mają w ciągu pół roku go wyremontować - minimum za kwotę przekraczającą trzyletni czynsz za dane mieszkanie. Później podpisują umowę na wynajem bez konieczności uiszczania (wynoszącej 10-krotność czynszu) kaucji oraz bez konieczności czekania na przyznanie mieszkania. W trakcie remontu nie płacą czynszu.

Oba programy, podobnie zresztą jak „Działki budowlane dla młodych”, cieszą się ogromną popularnością.

Najemcy remontują mieszkania w ramach programu "Mieszkanie za remont" Źródło: TVN24

