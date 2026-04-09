Ukradł koledze pierścionek z brylantem i podarował… byłej żonie
Policja dostała zgłoszenie o kradzieży złotego pierścionka z brylantem.
"Z ustaleń śledczych wynikało, że do pokrzywdzonego przyszedł znajomy. Po spotkaniu, kiedy 42-letni mieszkaniec Suwałk wyszedł, właściciel mieszkania zorientował się, że z pudełeczka zniknął pierścionek warty 10 000 złotych" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Grozi mu do pięciu lat więzienia
Funkcjonariusze zatrzymali 42-latka i odzyskali skradzioną biżuterię. Mężczyzna przyznał się do kradzieży.
Powiedział policjantom, że pierścionek podarował w prezencie swojej byłej żonie. 42-latkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.
OGLĄDAJ: Hołownia o "teatralnych gestach". "Skończy się tym, że będą dwa Trybunały"
Źródło: tvn24.pl
