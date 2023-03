Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna. "Była sama w mieszkaniu, miała oglądać bajki"

czytaj dalej

Wyborcy potrzebują widzieć nas razem, wspólnie, widzieć opozycję, która ze sobą współpracuje, ma jakieś plany. My, jako Lewica, apelujemy o to, żebyśmy znowu usiedli do stołu - mówił w TVN24 Robert Biedroń, europoseł i jeden z liderów Lewicy. - Do tanga trzeba czworga - powiedział, odnosząc się do kwestii ewentualnej jednej opozycyjnej listy na wybory.