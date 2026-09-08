Podlaskie Żubr wybrał się na spacer wzdłuż drogi. Nagranie Tomasz Mikulicz |

Siemiatycze. Przy drodze spacerował żubr Źródło wideo: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, Podlasie24.pl Źródło zdj. gł.: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, Podlasie24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Król Szos", "Co za majestat", "A kto mu zabroni". Takie między innymi komentarze pojawiły się pod postem na profilu facebookowym regionalnego portalu informacyjnego Podlaskie.pl.

Zamieszczono tam film nagrany przez dziennikarkę Agnieszkę Bolewską-Iwaniuk, na którym widzimy idącego poboczem żubra.

Żubr przechadzał się wzdłuż drogi Źródło zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, Podlasie24.pl

Naukowiec: zwolnić i starać się ominąć zwierzę

"Król Puszczy na spacerze ulicami Siemiatycz… Robi wrażenie…" - zatytułowany jest filmik.

- W takich sytuacjach najlepiej zwolnić i starać się szerokim łukiem ominąć zwierzę. Bo może być tak, że nagle wejdzie na asfalt - komentuje dr hab. Michał Żmihorski z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Dodaje, że nie tak dawno miał podobną sytuację, gdy przejeżdżał przez Puszczę Białowieską. - Żubry stały dosłownie metr od jezdni - wspomina.

Zaznacza, że gdy już ominiemy zwierzę, powinniśmy dać światłami sygnał nadjeżdżającym z naprzeciwka kierowcom. - Wtedy będą wiedzieli, że coś się dzieje i zwolnią - mówi nasz rozmówca.

Rośnie populacja

Podkreśla, że populacja żubrów rośnie, więc do takich sytuacji może dochodzić częściej.

- Skoro osobników jest więcej, to większa jest szansa na to, że znajdzie się taki, który będzie szukać przygód w pobliżu człowieka. Takie są uroki mieszkania w krainie żubra - uśmiecha się naukowiec.