Wybuch gazu, dom jednorodzinny częściowo runął. Zginęły dwie osoby

W piątek rano, przy ulicy Krótkiej w Puławach (woj. lubelskie) doszło do eksplozji gazu. Siła wybuchu była tak duża, że dom jednorodzinny częściowo się zawalił. W środku były trzy osoby: kobieta w wieku około czterdziestu lat i starsze małżeństwo. - Jedna z osób była przytomna, dwie niestety nie przeżyły - informuje straż pożarna.

Na miejscu pracują strażacy i policja. - Do zdarzenia doszło przed godziną 6. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z potężną eksplozją gazu - informuje brygadier Grzegorz Buzała z puławskiej straży pożarnej.