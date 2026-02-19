Utonęła w balii. Jej partner ma odpowiedzieć za przestępstwa wobec innej kobiety

Powiat augustowski Źródło: Google Earth

W sobotę policja otrzymała zgłoszenie z jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego, gdzie 35-latek znalazł pod powierzchnią wody w balii ogrodowej swoją 27-letnią partnerkę. Mężczyzna powiadomił służby. Wcześniej para wynajęła domek nad jeziorem.

Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. 35-latek został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.

Został zatrzymany

- W toku śledztwa ujawniono jednak uzasadnione podejrzenie, iż mężczyzna ten dopuścił się wcześniej wobec innej kobiety poważnych przestępstw. Chodzi o przestępstwa związane z wolnością seksualną - mówi nam Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Mężczyzna został zatrzymany. Ma usłyszeć zarzuty.

Ustalają okoliczności śmierci 27-latki

- Po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję co do skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie – zaznacza Piktel.

Śledczy ustalają, czy mężczyzna mógł dokonywać czynów zabronionych na szkodę innych kobiet oraz badają okoliczności śmierci 27-latki.

