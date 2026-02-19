Logo strona główna
Białystok

Utonęła w balii. Jej partner ma odpowiedzieć za przestępstwa wobec innej kobiety

Znaleźli ciało 27-latki (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat augustowski
Źródło: Google Earth
Para wynajęła na terenie powiatu augustowskiego (Podlaskie) domek nad jeziorem. 35-latek znalazł w Walentynki swoją 27-letnią partnerkę pod powierzchnią wody w balii ogrodowej i wezwał służby. Sekcja wykazała, że kobieta utonęła. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i wypuszczony. Teraz go jednak zatrzymano, bo śledczy mają podejrzenia, że dopuścił się przestępstw przeciwko wolności seksualnej wobec innej kobiety. Ma w związku z tym usłyszeć zarzuty.

W sobotę policja otrzymała zgłoszenie z jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego, gdzie 35-latek znalazł pod powierzchnią wody w balii ogrodowej swoją 27-letnią partnerkę. Mężczyzna powiadomił służby. Wcześniej para wynajęła domek nad jeziorem.

Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. 35-latek został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. 

Został zatrzymany

 - W toku śledztwa ujawniono jednak uzasadnione podejrzenie, iż mężczyzna ten dopuścił się wcześniej wobec innej kobiety poważnych przestępstw. Chodzi o przestępstwa związane z wolnością seksualną - mówi nam Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.

Mężczyzna został zatrzymany. Ma usłyszeć zarzuty.

Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt

Zwabił ją do hotelu, obiecywał karierę. Znany fotograf zatrzymany po wyroku za gwałt

Kraków
Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Chłopiec powiedział o tym nauczycielce

Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Chłopiec powiedział o tym nauczycielce

Rzeszów

Ustalają okoliczności śmierci 27-latki

- Po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję co do skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie – zaznacza Piktel.

Śledczy ustalają, czy mężczyzna mógł dokonywać czynów zabronionych na szkodę innych kobiet oraz badają okoliczności śmierci 27-latki.

Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

