Znaleziono pięć kolejnych balonów. Służby na miejscu

W sobotę w pięciu powiatach województwa podlaskiego spadło pięć balonów meteorologicznych oraz dziesięć pakunków owiniętych folią. O sprawie poinformował mł. asp. Konrad Marcin Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białystoku. Znaleziska badają mundurowi.
Do zdarzeń doszło w powiatach łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim i białostockim.
Na razie funkcjonariusze nie podają, jakie przesyłki zawierały. Podobne balony są często wykorzystywane do transportowania kontrabandy, zwłaszcza papierosów.
W przypadku znalezienia tajemniczych pakunków, policjanci apelują o niezbliżanie się i niepodejmowanie samodzielnie żadnych czynności. Należy w takim przypadku powiadomić służby.
