Znaleziono pięć kolejnych balonów. Służby na miejscu

Pięć balonów meteorologicznych spadło na Podlasiu Źródło: TVN24

W sobotę w pięciu powiatach województwa podlaskiego spadło pięć balonów meteorologicznych oraz dziesięć pakunków owiniętych folią. O sprawie poinformował mł. asp. Konrad Marcin Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białystoku. Znaleziska badają mundurowi.

Balon spadł w powiecie łomżyńskim Źródło: Podlaska Policja

Do zdarzeń doszło w powiatach łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim i białostockim.

Pakunek znaleziono w powiecie monieckim Źródło: Podlaska Policja

Na razie funkcjonariusze nie podają, jakie przesyłki zawierały. Podobne balony są często wykorzystywane do transportowania kontrabandy, zwłaszcza papierosów.

W przypadku znalezienia tajemniczych pakunków, policjanci apelują o niezbliżanie się i niepodejmowanie samodzielnie żadnych czynności. Należy w takim przypadku powiadomić służby.

Pakunek spadł także w powiecie łomżyńskim Źródło: Podlaska Policja

Opracowała Natalia Grzybowska /tok