Białystok

Przemycali papierosy balonami. Ośmiu podejrzanych zatrzymanych

Papierosy przemycali balonami meteorologicznymi
Papierosy przemycali balonami meteorologicznymi. Ośmiu podejrzanych zatrzymanych
Źródło: POSG
Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali polsko-litewską grupę przemytników, którzy papierosy z Białoruś do Polska transportowali balonami meteorologicznymi. W tym roku SG ujawniła w ten sposób wyroby warte ponad 1,8 mln zł.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali osiem osób zajmujących się przemytem papierosów z Białorusi do Polski przy użyciu balonów meteorologicznych.

Do przemytu papierosów grupa wykorzystała balony meteorologiczne
Do przemytu papierosów grupa wykorzystała balony meteorologiczne
Źródło: POSG

Wśród zatrzymanych znalazło się czterech obywateli Polski w wieku od 20 do 44 lat oraz czterech obywateli Litwy w wieku od 30 do 34 lat. Grupa usłyszała zarzuty przemytu wyrobów tytoniowych oraz naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Pięcioro członków grupy najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie
Pięcioro członków grupy najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie
Źródło: POSG

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec czterech obywateli Litwy oraz jednego Polaka. Pozostali trzej Polacy objęci są dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo wobec wszystkich obywateli Litwy wszczęto postępowanie administracyjne zakończone decyzją o wydaleniu z pięcioletnim zakazem wjazdu do Polski.

Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
WARSZAWA
Do balonów podczepiona była kontrabanda
Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami
Granica polsko-białoruska w okolicach Białowieży
Incydent na granicy z Białorusią. Komunikat wojska i Straży Granicznej
Polska

Zatrzymano już łącznie 10 osób

Jak podkreślają służby, po wprowadzeniu zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej - w tym bariery fizycznej i elektronicznej - przemytnicy szukają nowych metod przemytu papierosów, a coraz częściej wykorzystują balony meteorologiczne. "W tym roku funkcjonariusze ujawnili w ten sposób papierosy o szacunkowej wartości ponad 1,8 mln zł i zatrzymali łącznie 10 osób związanych z tym procederem" - przekazała ppłk SG Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna ostrzega, że balony wykorzystywane do przemytu mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. W przypadku ich zauważenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: POSG

Podlasie Straż Graniczna
Michał Istel

