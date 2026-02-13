Przemycali papierosy balonami. Ośmiu podejrzanych zatrzymanych

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali osiem osób zajmujących się przemytem papierosów z Białorusi do Polski przy użyciu balonów meteorologicznych.
Wśród zatrzymanych znalazło się czterech obywateli Polski w wieku od 20 do 44 lat oraz czterech obywateli Litwy w wieku od 30 do 34 lat. Grupa usłyszała zarzuty przemytu wyrobów tytoniowych oraz naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec czterech obywateli Litwy oraz jednego Polaka. Pozostali trzej Polacy objęci są dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo wobec wszystkich obywateli Litwy wszczęto postępowanie administracyjne zakończone decyzją o wydaleniu z pięcioletnim zakazem wjazdu do Polski.
Zatrzymano już łącznie 10 osób
Jak podkreślają służby, po wprowadzeniu zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej - w tym bariery fizycznej i elektronicznej - przemytnicy szukają nowych metod przemytu papierosów, a coraz częściej wykorzystują balony meteorologiczne. "W tym roku funkcjonariusze ujawnili w ten sposób papierosy o szacunkowej wartości ponad 1,8 mln zł i zatrzymali łącznie 10 osób związanych z tym procederem" - przekazała ppłk SG Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Straż Graniczna ostrzega, że balony wykorzystywane do przemytu mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. W przypadku ich zauważenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.
Opracowała Natalia Grzybowska /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: POSG