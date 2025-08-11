Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Oskarżony o zabójstwo w Sejnach ponownie uniewinniony. "Łańcuch poszlak nie jest zamknięty"

Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Sejny
Źródło: Google Earth
Brak wystarczających dowodów przesądził o kolejnym uniewinnieniu 60-latka oskarżonego o zabójstwo w Sejnach, do którego doszło w grudniu 2017 roku. Sąd Okręgowy w Suwałkach orzekł w poniedziałek, że na podstawie materiału dowodowego nie da się stwierdzić winy oskarżonego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który w marcu tego roku uchylił wyrok uniewinniający oskarżonego, uznał, że sąd pierwszej instancji musi jeszcze raz zbadać sprawę i rozstrzygnąć wątpliwości, w tym ponownie ocenić alibi i wyniki badań DNA.

Był oskarżony o zabójstwo i został uniewinniony. Sąd jeszcze raz się nim zajmie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był oskarżony o zabójstwo i został uniewinniony. Sąd jeszcze raz się nim zajmie

Ponowny proces rozpoczął się w suwalskim sądzie w połowie lipca. Oskarżony kolejny raz nie przyznał się do popełnienia zbrodni. W poniedziałek sąd wydał wyrok uniewinniający, który nie jest prawomocny. Uznał, że nie ma wystarczających dowodów popełnienia zabójstwa przez 60-latka. Chociaż sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, bo ten wiele razy je zmieniał, mimo to wydał wyrok uniewinniający. - Sąd uznał, że łańcuch poszlak nie jest zamknięty, a bezpośrednich dowodów nie ma - przekazał prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach Marcin Walczuk.

Ofiara zginęła od ciosów nożem

Do zbrodni doszło w połowie grudnia 2017 roku w jednym z domów w Sejnach. Ofiarą był 65-letni mieszkaniec miasta. Rodzina i znajomi zaniepokojeni brakiem kontaktu z nim zaalarmowali służby, skierowani na miejsce policjanci nabrali podejrzeń, że doszło do włamania, a w domu znaleźli zwłoki mężczyzny. Ofiara zginęła od ciosów nożem, miała też poważne obrażenia głowy. Podejrzany o dokonanie tego zabójstwa mężczyzna, wówczas 50-letni, został zatrzymany w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie łomżyńskim. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach postawiła mu zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim i działania wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą lub osobami.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolsceSprawy sądowe w PolscePodlasieSąd
Czytaj także:
Kobieta podczas porodu
W kapsułkach albo koktajlach. Gwiazdy napędzają modę na jedzenie łożyska
Zuzanna Kuffel
Upały we Włoszech
Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek
METEO
Jordan Loyd gra w reprezentacji Polski od tego roku
Polak z USA. Dlaczego rozdajemy paszporty?
Krzysztof Srogosz
Donald Trump
Trump wysyła Gwardię Narodową do stolicy
Świat
szczepionka strzykawka shutterstock_2390593539
Recepta na szczepienie od farmaceuty? Lekarze: Nie przy cięższych chorobach
Anna Bielecka
Gravelines
Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy
BIZNES
jazda na hulajnoga elektryczna
Na drodze leżał 12-latek, a obok hulajnoga
Katowice
"Afryka Express"
"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN
Kultura i styl
parkiet taniec shutterstock_2158842923
Właściciel klubu dla swingersów o dotacji
BIZNES
Pożary w Las Medulas
Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce
METEO
11 1405 zurek kierwinski-0016
Prokuratura Europejska zajmie się KPO
Polska
Boa tęczowy znaleziony przy śmietniku
Boa znaleziony przy śmietniku. Szukają właściciela
Wrocław
Max Korzh
Występuje rzadko, a jego pobyt w Warszawie wywołał burzę. Kim jest Max Korzh?
Kultura i styl
Potrącenie na Marymonckiej
Kierowca wjechał w cztery osoby na przejściu
WARSZAWA
imageTitle
Zakończono śledztwo po skandalu w norweskich skokach. Jest komunikat FIS
EUROSPORT
Upał w Polsce
Ten dzień długiego weekendu będzie szczególnie upalny
METEO
Z dzieckiem na ręku próbował uciekać przez pole
Uciekał przed policją z dzieckiem na ręku
Opole
Przecinał opony w zaparkowanych samochodach
Szedł ulicą i przebijał nożem opony
Wrocław
Mężczyzna został aresztowany
Kłótnia, cios pięścią i śmierć w szpitalu
Lublin
Kołobrzeg. zerwana trakcja
Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Nie jeżdżą pociągi
Szczecin
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Nie żyje Chorwat zaatakowany przez Polaków. "Nie ma tu już koegzystencji"
Świat
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"
Świat
Jerzy Dziewulski
Nie żyje Jerzy Dziewulski
Polska
Do wypadku doszło w poniedziałek około południa
Wyprzedzał pielgrzymkę, potrącił kobietę idącą na jej czele
Katowice
pap_20250331_0VU
Urząd Regulacji Energetyki ma nową szefową
BIZNES
imageTitle
Zniosą opłaty za wejście na niektóre szczyty
EUROSPORT
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w dawnej chlewni, zarzut zabójstwa dla matki
Lublin
imageTitle
Piekielnie trudne zadanie Lecha. Kiedy rewanżowy mecz z Crveną Zvezdą?
EUROSPORT
14-latek został ujęty przez policjantów
14-latek podczas ucieczki przed policją wypadł z drogi i wjechał w sklep
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica