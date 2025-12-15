Cysterna z alkoholem przewróciła się i zablokowała drogę ekspresową

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, do zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 5.12 na 48. kilometrze drogi ekspresowej S61 w okolicach miejscowości Nowe Kupiski w powiecie łomżyńskim.
Cysterna przewożąca alkohol etylowy przewróciła się w poprzek jezdni. Droga jest zablokowana.
Strażacy zabezpieczają teren i prowadzą rozpoznanie w sytuacji. Na miejscu ma pojawić się dźwig.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24