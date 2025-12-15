Cysterna z alkoholem przewróciła się i zablokowała drogę ekspresową

Do zdarzenia doszło w Łomży Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, do zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 5.12 na 48. kilometrze drogi ekspresowej S61 w okolicach miejscowości Nowe Kupiski w powiecie łomżyńskim.

Cysterna przewożąca alkohol etylowy przewróciła się w poprzek jezdni. Droga jest zablokowana.

Przewrócona cysterna na drodze ekspresowej Źródło: TVN24

Strażacy zabezpieczają teren i prowadzą rozpoznanie w sytuacji. Na miejscu ma pojawić się dźwig.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD