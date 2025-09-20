Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Wykopali tunel i próbowali nim przekroczyć granicę

Tunel na granicy białorusko-polskiej
Wykopali tunel pod polsko-białoruską granicą
Źródło: strazgraniczna.pl
Strażnicy graniczni zapobiegli nielegalnemu przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. Cztery osoby próbowały przedostać się na teren Polski przez podziemny tunel.

Do zdarzenia doszło 19 września w rejonie Narewki. Funkcjonariusze z Centrum Nadzoru, które obsługuje barierę elektroniczną, otrzymali alert o próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi.

Okazało się, że przy ścianie lasu pod fizyczną zaporą na granicy wykopano tunel. Migranci próbowali przekroczyć przez niego granicę z Polską. Tunel swój początek miał w lesie po stronie białoruskiej.

Na miejsce wysłano strażników granicznych, którzy zapobiegli nielegalnemu przekroczeniu granicy przez cztery osoby. Cudzoziemcy wrócili na Białoruś.

Jak informuje Straż Graniczna, mimo że obszar przy granicy znajdujący się po stronie białoruskiej jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, cały czas pojawiają się tam za ich zgodą migranci próbujący nielegalnie przedostać się do Polski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przemycali ludzi w lokomotywach. Maszyniści z zarzutami

Przemycali ludzi w lokomotywach. Maszyniści z zarzutami

Rzeszów
W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy

W bagażu miała fortunę, wpadła na granicy

Rzeszów

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

"Wiemy o osobach w ciężkim stanie zdrowia wyrzucanych z ambulansów wojskowych, a także wywożonych wprost ze szpitali. Za druty i płot graniczny trafiają mężczyźni, kobiety z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Wywózkom cały czas towarzyszy przemoc ze strony polskich służb: używanie gazu łzawiącego, bicie, rozbieranie do naga, kopanie, rzucanie na ziemię, skuwanie kajdankami, niszczenie telefonów i dokumentów, odbieranie plecaków z prowiantem oraz czystą wodą. Ludzie opowiadają nam, że groźbą lub przemocą fizyczną są zmuszani do podpisywania oświadczeń, że nie chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie wywożeni są za płot" - czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Matylda Rozpędek, tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Udostępnij:
TAGI:
Straż GranicznaBiałystok
Czytaj także:
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
METEO
Erik Siebert
Trump chciał, żeby odszedł. Kilka godzin później podał się do dymisji
Świat
imageTitle
Dwa zwycięstwa jednego dnia. Świątek zagra o tytuł
EUROSPORT
lodz sklej
"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa. Zginęło trzech "narkoterrorystów"
Świat
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Żołnierz wśród podejrzanych o produkcję narkotyków. Zatrzymano też policjantkę
Łódź
18 1110 kadr na kino-0008
Trwa Święto Kina, apel o wykluczenie Izraela z Eurowizji, zawrotna suma za rolę
KADR NA KINO
Ministerstwo Finansów
Resort komentuje negatywną perspektywę ratingu Polski
BIZNES
Nowotwory głowy i szyi
Objawami tego raka mogą być chrypka i ból gardła. "Musimy być bardzo czujni"
Zdrowie
Pijany 54-latek zaatakował ratownika
Pijany 54-latek zaatakował ratowników, którzy chcieli mu pomóc
Wrocław
Tajfun Nando
Nabiera sił, sunie w stronę lądu. Ma stać się supertajfunem
METEO
Flensburg, Niemcy
Zakazał wstępu Żydom. Oburzenie w Niemczech i ruch prokuratury
Świat
imageTitle
Świątek pokonała Joint w półfinale turnieju w Seulu
EUROSPORT
Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Narkotyki i chemikalia w domu. Akcja służb
WARSZAWA
Prognozowana anomalia termiczna na wysokości ok. 1500 m nad Polską w sobotę 20.09.2025
Wysoka anomalia temperatury nad Polską
METEO
Lotnisko Heathrow
Cyberatak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty
BIZNES
rosja policja shutterstock_1425977705
Tajemnicza śmierć prezesa rosyjskiej spółki. Kolejny taki przypadek
Świat
Robert Janczewski
Lata "odzierania z godności" i uniewinnienie. Chce 22,5 miliona od Skarbu Państwa
Łukasz Frątczak
Zagrzeb
Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"
BIZNES
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
METEO
Keith Kellogg
Wysłannik Trumpa: Drony nad Polską to nie przypadek. To był test
Świat
"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
"Łomiarz" kończy karę i chce wrócić do domu. Co zrobią służby?
Klaudia Ziółkowska
Dniepr, Ukraina
"Terror" w Dnieprze. Spadły rosyjskie pociski
Świat
imageTitle
Nadludzki wysiłek. Polski chodziarz skończył na wózku
EUROSPORT
Afgańscy rolnicy na polu maku w Kandaharze w Afganistanie (2022)
Brakuje opium do produkcji leków. Chcą zalegalizować uprawę maku
Świat
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
METEO
Polskie myśliwce
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce
Polska
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
METEO
imageTitle
Świątek dała lekcję tenisa. Przed półfinałem długo nie odpocznie
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban idzie w ślady Trumpa. "Uznamy Antifę za organizację terrorystyczną"
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie dwóch polskich żołnierzy
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica