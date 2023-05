Dwulatek wpadł do szamba. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w Majdanie Sopockim (woj. lubelskie). Do przydomowego szamba wpadł dwuletni chłopiec. Ze zbiornika wyciągnęła go mama. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Służby apelują o wzmożoną czujność w opiece nad dziećmi.