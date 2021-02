Brat Iwo zastał rano uchylone drzwi bazyliki. 30 lat temu zniknęły bezcenne relikwie, ślad po nich zaginął

Krzyż 30 na 30 centymetrów

"Przypuszczamy, że wieczorem ktoś schował się w świątyni"

- Jako że były one otwierane od środka, to przypuszczamy, iż w sobotę wieczorem ktoś schował się w świątyni i w nocy wszedł do kaplicy Firlejów, gdzie przechowywane były relikwie. Mówi się o dwóch osobach. Albo mieli skądś oryginalne klucze, albo dorobili, ale w jakiś sposób otworzyli kratę i zabrali relikwiarze – opowiada o. Krzysztof Modras.

Historia sprowadzenia relikwii sięga XV wieku

- Nie jest do końca wyjaśnione, jak fragment Drzewa Krzyża Świętego trafił do naszego klasztoru. Podobno przywiózł go w 1420 roku biskup Andrzej, dominikanin z Krakowa, któremu relikwię podarował w 1387 roku książę kijowski Iwan (do Kijowa fragment krzyża miał trafić z Konstantynopola, a do Konstantynopola oczywiście z Jerozolimy – przyp. red.). To jednak tylko jedna z hipotez. Choć myślę, że może być w niej ziarno prawdy. Bo o ile biskup Andrzej uważany był za postać na wpół legendarną, to w latach 1994/95, w czasie prac badawczych i inwentaryzacyjnych w bazylice, odkryto w podziemiach niszę grobową z jego pochówkiem – opowiada o. Krzysztof Modras.