Kobieta zginęła na deptaku, przejechał ją kierowca dostawczaka. Jest akt oskarżenia

25-letni Filip K. będzie odpowiadał za śmiertelne potrącenie 47-letniej kobiety na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia. Zdaniem śledczych, mężczyzna, cofając samochodem dostawczym, nie zachował szczególnej ostrożności. Przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.