Dzięki ich staraniom do polskich rzek wracają raki szlachetne

Wody Polskie realizują pilotażowy projekt odbudowy populacji raka szlachetnego. Do trzech rzek na terenie Lubelszczyzny i jednej w województwie mazowieckim wpuszczono już półtora tysiąca młodych i dorosłych osobników. Choć dziś trudno w to uwierzyć, to przed II wojną światową Polska była jednym z większych eksporterów tych skorupiaków w Europie.

- To, co dostaje się do roślin i gleby, prędzej czy później ma wpływ również na cieki wodne. Stąd też nie ma się co dziwić, że populacje skorupiaków, które jeszcze do połowy XX wieku były w polskich rzekach powszechne, zaczęły w różnych częściach kraju ustępować. Najbardziej było to zauważalne od początku lat 70. ubiegłego wieku, kiedy przyroda odczuła bardzo negatywny wpływ używanych w rolnictwie pestycydów z dodatkiem DDT – mówi dr Marcin Kolejko z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (to jeden z jedenastu zarządów wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).