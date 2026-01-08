Nie żyje były poseł i samorządowiec

Mieczysław Leon Czerniawski - były prezydent Łomży, wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec Źródło: Urząd Miasta Łomża

Mieczysław Leon Czerniawski pełnił funkcję prezydenta Łomży od 2010 do 2014 roku. Wcześniej był m.in. radnym sejmiku województwa podlaskiego oraz posłem na Sejm X, II, III i IV kadencji (1989–1991, 1993–2005).

Swoją aktywność zawodową rozpoczął w latach 70. XX wieku. Najpierw pracował jako nauczyciel. Potem wstąpił i pracował w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po 1989 roku działał w Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie i najbliższym złożył prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

