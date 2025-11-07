Dzieci źle poczuły się podczas apelu. Na miejscu interweniowały służby

Do zdarzenia doszło w powiecie kolnieńskim Źródło: Google Earth

W piątek około godziny 10.30 podczas apelu w Szkole Podstawowej w Lachowie dzieci zaczęły zgłaszać złe samopoczucie. W sumie 12 osób. Jak przekazała dyrektorka placówki Jadwiga Filipkowska, dzieci nie miały żadnych fizycznych objawów.

- To prawdopodobnie efekt domina. Wcześniej takie sytuacje się nie zdarzały. Od razu zaczęto dzieci wyprowadzać z budynku szkoły. Wszystkie dzieci zostały ewakuowane i odebrane przez rodziców - przekazała dyrektorka.

Jak dodała, podczas apelu były w szkole otwarte okna, nie było duszno.

Dwie osoby na obserwacji w szpitalu

Na miejsce wezwano służby ratunkowe - 7 zastępów straży pożarnej i 3 zespoły ratownictwa medycznego. Jak informuje starszy brygadier Tomasz Sielawa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, zgłoszenie dotyczyło 12 dzieci w wieku od 11 do 14 lat.

- Dwie osoby trafiły do szpitala w Grajewie na obserwację. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Strażacy sprawdzili, co mogło spowodować złe samopoczucie i nie wykryli żadnych szkodliwych substancji - podkreślił strażak.

