Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Grupa nastolatek w kajakach utknęła na Biebrzy. Dotarli do nich na poduszkowcu

Uwięzione nastolatki z opiekunem
Grupa nastolatek w kajakach utknęła na Biebrzy. Akcja ratunkowa widoczna z drona
Źródło wideo: OSP Olsza
Źródło zdj. gł.: OSP Olsza
Strażacy przy wykorzystaniu poduszkowca ściągnęli na brzeg grupę nastolatek z opiekunem. Z powodu złych warunków pogodowych utknęli oni w kajakach na Biebrzy. Cztery dziewczyny trafiły do szpitala.

W czwartek przed 18 policjanci z Sokółki (woj. podlaskie) zostali powiadomieni o zgłoszeniu, jakie otrzymali strażacy. - Wynikało z niego, że grupa nastolatek z opiekunem, łącznie pięć osób, nie może dopłynąć kajakami do celu przez złe warunki pogodowe - mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Zgłaszającym był opiekun grupy, który wysłał służbom ratunkowym pinezkę z lokalizacją miejsca, w którym się znajdują, na rzece Biebrzy w okolicy miejscowości Kamienna Nowa.

Rzeka Biebrza z lotu ptaka
Rzeka Biebrza z lotu ptaka
Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Trudne warunki na Biebrzy

Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej. Akcja prowadzona była z ziemi, powietrza i na wodzie przy wykorzystaniu m.in. poduszkowca, pontonu, quada i drona.

- Udaliśmy się do miejscowości Kamienna Nowa, na most łączący powiaty sokólski i augustowski, z którego można swobodnie zwodować łódkę lub zjechać, tak jak w naszym przypadku, poduszkowcem - mówi Grzegorz Jackiewicz, prezes OSP Olsza, który był jednym z trzech strażaków poruszającym się na poduszkowcu.

Most, z którego wyruszyli strażacy
Most, z którego wyruszyli strażacy
Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Strażacy z OSP Olsza mają do swojej dyspozycji poduszkowiec nieprzypadkowo - rzeka Biebrza jest dzika i nieuregulowana. Wąska i zarazem kręta, a do tego z rwącym nurtem i bardzo mocno porośnięta. Pływają po niej lilie, pnącza, porastają ją tataraki i wysokie trzciny, w które bardzo łatwo się zaplątać.

Klatka kluczowa-552850
Nastolatki w kajakach utknęły na Biebrzy. Uratowali ich strażacy na poduszkowcu
Źródło: OSP Olsza

Łódź Państwowej Straży Pożarnej z napędem śrubowym nie była sobie w tych warunkach poradzić. - Ta śruba co sto metrów praktycznie była zapychana. Nasz poduszkowiec ma kurtynę powietrzną i unosi się lekko nad wodą, lekko ją cały czas dotykając. Nie są mu straszne takie warunki - wyjaśnia Jackiewicz.

Rzeka Biebrza jest kręta, wąska i mocno porośnięta
Rzeka Biebrza jest kręta, wąska i mocno porośnięta
Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Strażacy na poduszkowcu płynęli od mostu w Nowej Kamienicy w kierunku Lipska. Kajakarze mieli znajdować się w odległości dwóch-trzech kilometrów od niego. - Nikt ich nie widział. Zastanawialiśmy się, czy to nie jest fałszywe zgłoszenie. Dopiero po tych trzech kilometrach zauważyliśmy trzy kajaki związane ze sobą. Znajdowały się w nich cztery nastolatki w kamizelkach, płaszczach przeciwdeszczowych, przykryte "folią życia" wraz z opiekunem. Dziewczyny były wyziębione i wystraszone - relacjonuje Jackiewicz.

Nastolatki i ich opiekun bezpiecznie wróciły na brzeg
Nastolatki i ich opiekun bezpiecznie wróciły na brzeg
Źródło zdjęcia: OSP Olsza

W pierwszej kolejności na poduszkowiec przeniesiono pierwsze dwie nastolatki i przetransportowano je w miejsce zwodowania. Pozostała trójka została wraz ze strażakiem na miejscu.

Potem strażacy na poduszkowcu wrócili po dwie pozostałe nastolatki i ich opiekuna. - My już wtedy powoli wiosłowaliśmy - mówi Jackiewicz.

Nastolatki trafiły do szpitali

Jak przyznaje, warunki na Biebrzy w czwartek były bardzo trudne. Przez cały dzień padał deszcz. Uczestniczki spływu nie spodziewały się też, jak trudną rzeką jest Biebrza.

Akcja widoczna z kamery termowizyjnej
Akcja widoczna z kamery termowizyjnej
Źródło zdjęcia: OSP Olsza

- Wypłynęli rano, gdzieś w granicach godziny 8, a dopiero po godzinie 19 ich odnaleźliśmy - mówi Jackiewicz.

W spływie kajakowym brało udział w sumie 47 osób. - W pewnym momencie ta czwórka i opiekun od tej grupy się odłączyła - wyjaśnia młodszy brygadier Adam Greś, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sokółce.

Kajaki ściągane przy pomocy łodzi strażackiej
Kajaki ściągane przy pomocy łodzi strażackiej
Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Wyziębione nastolatki, w wieku 14-15 lat, zostały przywiezione do szpitali w Sokółce i w Augustowie.

Cała akcja trwała około 3,5 godziny.

Pierwsza taka akcja

Dla strażaków z OSP Olsza to była pierwsza akcja z udziałem poduszkowca. - Dotychczas ćwiczyliśmy na nim zimą i latem, po wodzie i po śniegu, bo to jest taki pojazd, który się nie boi zamarzniętych do połowy akwenów - będzie leciał wodą, wpadnie na lód czy śnieg i jedzie idzie. Łódka tego nie zrobi - mówi Jackiewicz. Sprawdził się znakomicie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
Tagi:
KajakBiebrzański Park NarodowyStraż pożarna
Czytaj także:
imageTitle
Słodki przedsmak Grand Prix. Polak zwyciężył w Malilli
EUROSPORT
45 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "gwardii obywatelskiej". Jaskulski: może chce mieć własne berło i tron?
#BezKitu
Sąd Okręgowy w Białymstoku złagodził wyrok sądu pierwszej instancji
Przyszli gotowi trafić do więzienia, sąd łagodzi kary dla pseudokibiców
Białystok
imageTitle
Hit w ćwierćfinale. Hiszpanie muszą mieć się na baczności
RELACJA
Włodzimierz Czarzasty
"Chłopie, jeżeli ty myślisz...". Czarzasty o Ukrainie i Unii Europejskiej
Polska
Piorun uszkodził dom i raził nastolatka
Grał na komputerze, nagle raził go piorun
METEO
Donald Trump
Trump zostawił wojsku instrukcje. "Jeśli cokolwiek się stanie"
Świat
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Atak na policjantów. Kastety na dłoniach, maczeta w plecaku
WARSZAWA
imageTitle
Klopp, Mbappe, prywatny odrzutowiec i latanie w kółko. "Najdroższa inwestycja nietransferowa"
EUROSPORT
52 min
"Skąd jestem? Włochy"
"Chciałbym wiedzieć, skąd wyrastają moje korzenie". Co przyniesie podróż na Sycylię?
GettyImages-2285547337
Sroga lekcja dla Djokovicia. A miały być wielkie emocje
EUROSPORT
Akcja w powiecie mławskim
Linia produkcyjna, sypialnie dla pracowników i milion nielegalnych papierosów
WARSZAWA
hulajnogi shutterstock_2492928325_1
Hulajnogi na minuty pod kontrolą. Niemcy zmieniają przepisy
BIZNES
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins zaskoczył kolejnym talentem
Kultura i styl
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Grzmi, może padać grad
METEO
Pożar lasu w Andaluzji, Hiszpania
Coraz więcej ofiar pożaru. Ewakuują kolejne miejscowości
METEO
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie podczas wyprzedzania, jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Tory kolejowe
Po sygnałach radio-stop pociągi nagle stawały. Sąd łagodzi kary
Białystok
imageTitle
Kolejna gwiazda odchodzi z Górnika. Padł rekord transferowy
EUROSPORT
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Będzie zmiana w cenie paliw. Takie są prognozy analityków
BIZNES
28 min
pc
Czy Trump ma powody bać się o swoje życie?
Rozmowy na szczycie
Wręczenie powołań do Rady Nowej Konstytucji
Nowe nazwiska u prezydenta, w tym Czarnek, Kukiz, Wipler
Polska
Stacja Lotnisko Chopina
Awaria pociągu. Stacja Warszawa Lotnisko Chopina była wyłączona z ruchu
WARSZAWA
Lej kondensacyjny w miejscowości Kuraszew (woj. lubelskie)
Lej kondensacyjny zawirował nad Lubelszczyzną
METEO
Donald Trump
Trump o Iranie: zawieszenie się skończyło!
Świat
Dezinformacja o Wołyniu. Jak fejki próbują dzielić
Dezinformacja o Wołyniu. Fejki, które grają na emocjach
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
imageTitle
Portugalia ma nowego selekcjonera. Nudno nie będzie
EUROSPORT
Marcin Romanowski
"Na jego miejscu nie pchałbym się do Unii Europejskiej"
Sebastian Zakrzewski
Badanie alkomatem
Pijana matka wiozła syna na naukę jazdy
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z Maią Sandu
Ukraina bliżej Unii Europejskiej? Jest decyzja
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica