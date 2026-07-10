Białystok Grupa nastolatek w kajakach utknęła na Biebrzy. Dotarli do nich na poduszkowcu

Grupa nastolatek w kajakach utknęła na Biebrzy. Akcja ratunkowa widoczna z drona Źródło wideo: OSP Olsza Źródło zdj. gł.: OSP Olsza

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W czwartek przed 18 policjanci z Sokółki (woj. podlaskie) zostali powiadomieni o zgłoszeniu, jakie otrzymali strażacy. - Wynikało z niego, że grupa nastolatek z opiekunem, łącznie pięć osób, nie może dopłynąć kajakami do celu przez złe warunki pogodowe - mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Zgłaszającym był opiekun grupy, który wysłał służbom ratunkowym pinezkę z lokalizacją miejsca, w którym się znajdują, na rzece Biebrzy w okolicy miejscowości Kamienna Nowa.

Rzeka Biebrza z lotu ptaka Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Trudne warunki na Biebrzy

Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej. Akcja prowadzona była z ziemi, powietrza i na wodzie przy wykorzystaniu m.in. poduszkowca, pontonu, quada i drona.

- Udaliśmy się do miejscowości Kamienna Nowa, na most łączący powiaty sokólski i augustowski, z którego można swobodnie zwodować łódkę lub zjechać, tak jak w naszym przypadku, poduszkowcem - mówi Grzegorz Jackiewicz, prezes OSP Olsza, który był jednym z trzech strażaków poruszającym się na poduszkowcu.

Most, z którego wyruszyli strażacy Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Strażacy z OSP Olsza mają do swojej dyspozycji poduszkowiec nieprzypadkowo - rzeka Biebrza jest dzika i nieuregulowana. Wąska i zarazem kręta, a do tego z rwącym nurtem i bardzo mocno porośnięta. Pływają po niej lilie, pnącza, porastają ją tataraki i wysokie trzciny, w które bardzo łatwo się zaplątać.

Nastolatki w kajakach utknęły na Biebrzy. Uratowali ich strażacy na poduszkowcu Źródło: OSP Olsza

Łódź Państwowej Straży Pożarnej z napędem śrubowym nie była sobie w tych warunkach poradzić. - Ta śruba co sto metrów praktycznie była zapychana. Nasz poduszkowiec ma kurtynę powietrzną i unosi się lekko nad wodą, lekko ją cały czas dotykając. Nie są mu straszne takie warunki - wyjaśnia Jackiewicz.

Rzeka Biebrza jest kręta, wąska i mocno porośnięta Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Strażacy na poduszkowcu płynęli od mostu w Nowej Kamienicy w kierunku Lipska. Kajakarze mieli znajdować się w odległości dwóch-trzech kilometrów od niego. - Nikt ich nie widział. Zastanawialiśmy się, czy to nie jest fałszywe zgłoszenie. Dopiero po tych trzech kilometrach zauważyliśmy trzy kajaki związane ze sobą. Znajdowały się w nich cztery nastolatki w kamizelkach, płaszczach przeciwdeszczowych, przykryte "folią życia" wraz z opiekunem. Dziewczyny były wyziębione i wystraszone - relacjonuje Jackiewicz.

Nastolatki i ich opiekun bezpiecznie wróciły na brzeg Źródło zdjęcia: OSP Olsza

W pierwszej kolejności na poduszkowiec przeniesiono pierwsze dwie nastolatki i przetransportowano je w miejsce zwodowania. Pozostała trójka została wraz ze strażakiem na miejscu.

Potem strażacy na poduszkowcu wrócili po dwie pozostałe nastolatki i ich opiekuna. - My już wtedy powoli wiosłowaliśmy - mówi Jackiewicz.

Nastolatki trafiły do szpitali

Jak przyznaje, warunki na Biebrzy w czwartek były bardzo trudne. Przez cały dzień padał deszcz. Uczestniczki spływu nie spodziewały się też, jak trudną rzeką jest Biebrza.

Akcja widoczna z kamery termowizyjnej Źródło zdjęcia: OSP Olsza

- Wypłynęli rano, gdzieś w granicach godziny 8, a dopiero po godzinie 19 ich odnaleźliśmy - mówi Jackiewicz.

W spływie kajakowym brało udział w sumie 47 osób. - W pewnym momencie ta czwórka i opiekun od tej grupy się odłączyła - wyjaśnia młodszy brygadier Adam Greś, zastępca komendanta powiatowego PSP w Sokółce.

Kajaki ściągane przy pomocy łodzi strażackiej Źródło zdjęcia: OSP Olsza

Wyziębione nastolatki, w wieku 14-15 lat, zostały przywiezione do szpitali w Sokółce i w Augustowie.

Cała akcja trwała około 3,5 godziny.

Pierwsza taka akcja

Dla strażaków z OSP Olsza to była pierwsza akcja z udziałem poduszkowca. - Dotychczas ćwiczyliśmy na nim zimą i latem, po wodzie i po śniegu, bo to jest taki pojazd, który się nie boi zamarzniętych do połowy akwenów - będzie leciał wodą, wpadnie na lód czy śnieg i jedzie idzie. Łódka tego nie zrobi - mówi Jackiewicz. Sprawdził się znakomicie.

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