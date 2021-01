Strażacy złapali jałówki, które uciekły na bagna. "Do współpracy trzeba było skłonić je sposobem"

Jałówki, które na początku stycznia uciekły z jednego z gospodarstw na terenie gminy Jedwabne (województwo podlaskie), wróciły do właściciela. Żeby je złapać, strażacy ochotnicy musieli wykazać się pomysłowością.

- Najtrudniej było skłonić zwierzęta do współpracy. Położyliśmy więc przy brzegu jedzenie, a wokół jedzenia – pętle. Jałówki, chcąc się posilić, wchodziły w pułapkę. Wiązaliśmy je za nogi i dopiero wtedy próbowaliśmy zwierzęta transportować przez rzekę - mówi Sylwester Rutkowski z OSP Jedwabne.

Pierwsza próba zakończona fiaskiem

By wyłapać zwierzęta, ratownicy musieli wykazać się pomysłowością

By wyłapać zwierzęta, ratownicy musieli wykazać się pomysłowością Piotr Barbachowski / zlomzy.pl

Zwierzęta wypatrzył właściciel przez lornetkę

Nie dało się przewieźć zwierząt łódką

Wszystkie jałówki przeżyły. Od razu trafiły do boksu do przewożenia zwierząt, a później do ciepłych pomieszczeń.