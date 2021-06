Syn wpadł w szał, gdy matka poprosiła go, by włożył talerz do zmywarki. Ojciec zginął od ciosów nożem

Tego dnia matka zwróciła synowi uwagę, aby po obiedzie włożył do zmywarki talerz. Wpadł w szał. Gdy na miejsce przybyła policja, mężczyzna trzymał w ręce zakrwawiony nóż, którym śmiertelnie ugodził swojego ojca. Sąd wymierzył 34-latkowi karę 18 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zabójstwa doszło w lutym 2019 roku, w jednej z wsi w gminie Uścimów w województwie lubelskim. Jak podawały lokalne media, zaczęło się od tego, że matka poprosiła syna, aby włożył do zmywarki talerz po obiedzie. 31-letni mężczyzna wpadł wtedy we wściekłość, popychając matkę. W obronie kobiety stanął ojciec oskarżonego. Zadzwonił na policję i sam skonfrontował się z agresywnym synem.