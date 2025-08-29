Logo strona główna
Białystok

Mówił, że niechcący przejechał kolegę. Policja: zaczaił się w krzakach, potem bił go kijem  

Miał zaatakować 48-latka tym kijem
Gmina Rajgród. 41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Źródło: KPP Grajewo
Zarzut usiłowania zabójstwa dla 41-latka. Jak informuje policja, w gminie Rajgród (Podlaskie) zaczaił się na jadącego quadem mężczyznę, a następnie uderzył go kijem w głowę. Potem bił też pięściami. Podejrzany kilka razy zmieniał wersję wydarzeń. Był pijany.

Zaczęło się od tego, że we wtorek (26 sierpnia) około godziny 22 do policjantów zadzwoniła kobieta, która - razem ze znajomymi - zauważyła na poboczu przy jednej z dróg w gminie Rajgród zakrwawionego mężczyznę.

- Poszkodowany był nieprzytomny i pobity. Obok leżał też nietrzeźwy 41-latek i quad - mówi aspirant Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Miał zaatakować 48-latka tym kijem
Miał zaatakować 48-latka tym kijem
Źródło: KPP Grajewo

Był pijany, zmieniał wersje wydarzeń

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Jak relacjonuje policjantka, 41-latek tłumaczył początkowo, że jechał razem z 48-letnim kolegą quadem, z którego w pewnym momencie obaj spadli. Później zmienił wersję wydarzeń. - Następnie przekonywał, że niechcący przejechał mężczyznę quadem, bo było ciemno i go nie widział - podaje Gosiewska. I dodaje, że 41-latek jeszcze kilka razy zmieniał wersję wydarzeń. Był pijany - badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie.

Policja: odjechał, potem wrócił i nadal atakował 48-latka

Z ustaleń policjantów wynika, że 41-latek zaczaił się w krzakach na 48-letniego znajomego, a gdy ten przejeżdżał tamtędy quadem, uderzył go drewnianym kijem w głowę.

Atakował go również, gdy spadł z pojazdu - uderzał kijem oraz pięściami. - Następnie agresor wsiadł na quad ofiary i odjechał, do znajdującego się opodal, swojego miejsca zamieszkania - informuje Gosiewska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Próbował zabić byłą żonę. Miał już wyrok za znęcanie się nad rodziną

Próbował zabić byłą żonę. Miał już wyrok za znęcanie się nad rodziną

Lublin
Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł

Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł

Katowice

Dodaje, że potem 41-latek wrócił na miejsce zdarzenia wspólnie ze swoim kuzynem.

- Znów atakował leżącego 48-latka. Kuzyn próbował co prawda go powstrzymać, jednak nie wezwał żadnych służb. Kiedy 41-latek usłyszał, że na miejsce zdarzenia ktoś się zbliża, położył się obok 48-latka i udawał, że jest ofiarą wypadku - opisuje policjantka.

Informuje, że 48-letni pokrzywdzony trafił z ciężkimi obrażeniami do szpitala.

Grozi mu nawet dożywocie, zarzuty usłyszał również jego kuzyn

- 41-letni agresor usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. Trafił na trzy miesiące do aresztu - podkreśla nasza rozmówczyni.

Mężczyźnie, za usiłowanie zabójstwa, grozi od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Policja zatrzymała też 35-letniego kuzyna, który usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.

- Przyznał się do winy. Dostał środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego - mówi Gosiewska.

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Grajewo

