Wkleił swoje zdjęcie do znalezionego prawa jazdy i podawał się za młodszego o 36 lat Niemca

Za 29-letniego obywatela Niemiec podawał się 65-latek z powiatu olsztyńskiego, który został zatrzymany do kontroli drogowej, bo miał w aucie niesprawne światła. Po tym, jak nie potrafił prawidłowo wymówić "swojego" niemieckiego nazwiska przyznał, że wkleił zdjęcie do prawa jazdy znalezionego za granicą. Ukrywał prawdziwą tożsamość, bo ma sądowy zakaz kierowania pojazdami.

"Siedzący za kierownicą mężczyzna twierdził, że jest obywatelem Niemiec i okazał dokument prawa jazdy wydany za granicą. Już na pierwszy rzut oka przedstawiony papierowy blankiet wzbudził podejrzenia policjantów co do swojej autentyczności. Ponadto w systemach informatycznych figurował on jako utracony" – czytamy na stronie warmińsko-mazurskiej policji.