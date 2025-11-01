Kluczowe fakty:
- Najbardziej wzruszającym momentem dziadów jest ten, w którym - stojący w kręgu - uczestnicy wspominają bliskich zmarłych. Każdy mówi kilka słów od siebie i ulewa z rogu miód do ogniska. Na wielu policzkach pojawiają się łzy.
- W tym roku zebrani wspominali też, zmarłego niedawno, Liberta Wojtkiewicza. Zaprosił on ich na swoją działkę po tym, jak w 2018 roku ktoś ukradł im posąg Światowida, który stał na pobliskiej Babiej Górze. Wkrótce Libert, który wcześniej nie miał z rodzimowiercami nic wspólnego, dołączył do wspólnoty i przez lata brał udział w różnych obrzędach.
- Słowiańska tradycja to nie tylko dziady, ale też chociażby Noc Kupały czy Święto Plonów. Czyli odpowiednik - obchodzonych chyba w każdej gminie w Polsce - dożynek.
- Z tradycji słowiańskich przodków wywodzi się też szereg innym tradycji. Chociażby szykowanie 12 potraw podczas chrześcijańskiej Wigilii czy też zostawianie pustego miejsca przy stole dla zbłąkanego wędrowca.
"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?” - ten cytat z drugiej części "Dziadów" Adama Mickiewicza zna chyba każdy, kto skończył w Polsce szkołę.