Najbardziej wzruszającym momentem dziadów jest ten, w którym - stojący w kręgu - uczestnicy wspominają bliskich zmarłych. Każdy mówi kilka słów od siebie i ulewa z rogu miód do ogniska. Na wielu policzkach pojawiają się łzy.

W tym roku zebrani wspominali też, zmarłego niedawno, Liberta Wojtkiewicza. Zaprosił on ich na swoją działkę po tym, jak w 2018 roku ktoś ukradł im posąg Światowida, który stał na pobliskiej Babiej Górze. Wkrótce Libert, który wcześniej nie miał z rodzimowiercami nic wspólnego, dołączył do wspólnoty i przez lata brał udział w różnych obrzędach.

Słowiańska tradycja to nie tylko dziady, ale też chociażby Noc Kupały czy Święto Plonów. Czyli odpowiednik - obchodzonych chyba w każdej gminie w Polsce - dożynek.