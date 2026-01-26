Płonie budynek dawnego domu kultury

Dąbrowa Białostocka. Pożar budynku byłego domu kultury Źródło: Lipsk nad Biebrzą TV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie w poniedziałek po godzinie 8. Ogień pojawił się na dach budynku przy ulicy Tysiąclecia, kiedyś mieścił się tam dom kultury.

Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Dąbrowa Białostocka. Pożar budynku byłego domu kultury Źródło: Lipsk nad Biebrzą TV

Na miejsce zadysponowano 26 zastępów straż pożarnej.

- Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Pożar rozprzestrzenił się na cały budynek. Najwięcej ognia jest na poddaszu. Mamy trudności w dotarciu do źródeł ognia. Nie możemy jeszcze wpuścić do środka ratowników ze względów bezpieczeństwa. Na ten moment wygląda, że nie ma osób poszkodowanych, jednak stuprocentową pewność będziemy mieli, gdy ratownicy wejdą do środka budynku - powiedział starszy brygadier Dariusz Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Działania potrwają jeszcze kilkanaście godzin.

Z informacji przekazanych przez straż wynika, że budynek od dłuższego czasu był nieużytkowany.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

OGLĄDAJ: Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?