Białystok

Przemycał papierosy. Wiózł je pod workami z marchwią

Kontrabanda pod workami z marchwią
Budzisko. Kontrabanda pod workami z marchwią. Znaleźli tysiące paczek papierosów
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
28-letni obywatel Azerbejdżanu przewoził nielegalne papierosy pod workami z marchwią. Ciężarówka został zatrzymana w Budzisku (Podlaskie). W akcji brał udział pies Luna, użyto też skanera RTG. Szacunkowa wartość kontrabandy to 750 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili w Budzisku prawie 44 tysiące paczek przemycanych papierosów. Ciężarówka została zatrzymana na trasie S61 nieopodal polsko-litewskiej granicy.

"Kierowca przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi w naczepie miał znajdować się ładunek marchwi" - czytamy w komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Kontrabanda była ukryta pod workami z marchwią
Kontrabanda była ukryta pod workami z marchwią
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Kontrabanda pod workami z marchwią
Kontrabanda pod workami z marchwią
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

W akcji pies służbowy i skaner RTG

Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG i poddana szczegółowej rewizji. Pod workami z marchwią, w specjalnie spreparowanych skrzyniach, funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

"W kontroli uczestniczyła Luna, pies służbowy z podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to 750 tysięcy złotych" - zrelacjonowano.

Znaleźli prawie 44 tysiecy paczek papierosów
Znaleźli prawie 44 tysiecy paczek papierosów
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Kierowca ciężarówki, 28-letni obywatel Azerbejdżanu, usłyszał zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego. Za przemyt odpowie przed sądem.

Grozi mu wysoka grzywna lub kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W akcji brał udział pies Luna
W akcji brał udział pies Luna
Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Papierosy warte miliony. Rozbili grupę przemytników
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papierosy warte miliony. Rozbili grupę przemytników

Kraków

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

