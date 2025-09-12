Przemycał papierosy. Wiózł je pod workami z marchwią

Budzisko. Kontrabanda pod workami z marchwią. Znaleźli tysiące paczek papierosów Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili w Budzisku prawie 44 tysiące paczek przemycanych papierosów. Ciężarówka została zatrzymana na trasie S61 nieopodal polsko-litewskiej granicy.

"Kierowca przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi w naczepie miał znajdować się ładunek marchwi" - czytamy w komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Kontrabanda była ukryta pod workami z marchwią Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Kontrabanda pod workami z marchwią Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

W akcji pies służbowy i skaner RTG

Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG i poddana szczegółowej rewizji. Pod workami z marchwią, w specjalnie spreparowanych skrzyniach, funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

"W kontroli uczestniczyła Luna, pies służbowy z podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to 750 tysięcy złotych" - zrelacjonowano.

Znaleźli prawie 44 tysiecy paczek papierosów Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Kierowca ciężarówki, 28-letni obywatel Azerbejdżanu, usłyszał zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego. Za przemyt odpowie przed sądem.

Grozi mu wysoka grzywna lub kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W akcji brał udział pies Luna Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku