Przemycał papierosy. Wiózł je pod workami z marchwią

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili w Budzisku prawie 44 tysiące paczek przemycanych papierosów. Ciężarówka została zatrzymana na trasie S61 nieopodal polsko-litewskiej granicy.
"Kierowca przedstawił dokumenty, zgodnie z którymi w naczepie miał znajdować się ładunek marchwi" - czytamy w komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
W akcji pies służbowy i skaner RTG
Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG i poddana szczegółowej rewizji. Pod workami z marchwią, w specjalnie spreparowanych skrzyniach, funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.
"W kontroli uczestniczyła Luna, pies służbowy z podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonej kontrabandy to 750 tysięcy złotych" - zrelacjonowano.
Kierowca ciężarówki, 28-letni obywatel Azerbejdżanu, usłyszał zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego. Za przemyt odpowie przed sądem.
Grozi mu wysoka grzywna lub kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku