Podlaskie 27 osób w ciężarówce. "Kontrole graniczne przynoszą efekty" Oprac. Martyna Sokołowska |

Udaremniona próba przemytu 27. osób Źródło wideo: Podlaski Oddział Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Podlaski Oddział Straży Granicznej

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Jak poinformowała Straż Graniczna, pojazd typu TIR został zatrzymany do kontroli we współdziałaniu ze służbami KAS. Kierowca ciężarówki - obywatel Rumunii - przewoził w naczepie 27 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę państwową.

🟢‼️ Udaremniona próba nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą 🇱🇹!



Funkcjonariusze @podlaski_sg we współpracy z @KAS_GOV_PL ujawnili w TPG w Budzisku pojazd ciężarowy typu TIR z naczepą na rumuńskich numerach rejestracyjnych. Kierowca to obywatel Rumunii 🇷🇴, przewoził 2️⃣7️⃣… pic.twitter.com/7FRAVjYpZu — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 11, 2026 Rozwiń

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej starsza aspirant Justyna Pasieczyńska poinformowała, że zatrzymany kierowca z Rumunii ma 50 lat. Kontrola ciężarówki, którą kierował, miała miejsce na punkcie kontrolnym w Budzisku. Pojazd był wytypowany przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Z informacji KAS wynika, że zatrzymani migranci to głównie Somalijczycy (18 osób), pięciu Pakistańczyków i czterech obywateli Afganistanu.

"Ustalono, że kierowca przewoził ich z terytorium Łotwy" - poinformowała w komunikacie Pasieczyńska.

Służby ustalają okoliczności organizacji tego procederu. - Po zakończeniu procedur administracyjnych wobec zatrzymanych osób zostaną podjęte dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami - przekazali funkcjonariusze Straży Granicznej.

Udaremniona próba przemytu 27 osób Udaremniona próba przemytu 27. osób Źródło zdjęcia: Podlaski Oddział Straży Granicznej Udaremniona próba przemytu 27. osób Źródło zdjęcia: Podlaski Oddział Straży Granicznej Udaremniona próba przemytu 27. osób Źródło zdjęcia: Podlaski Oddział Straży Granicznej Udaremniona próba przemytu 27. osób Źródło zdjęcia: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Sprawę na portalu X skomentował Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. "Kontrole graniczne przynoszą efekty" - napisał.

‼️ Udaremniona kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą - funkcjonariusze @podlaski_sg i @KAS_GOV_PL ujawnili ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach rejestracyjnych. W środku kierowca przewoził 27 osób. Kontrole graniczne przynoszą efekty. pic.twitter.com/UkmdC5Ic0r — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 11, 2026 Rozwiń

Drugi taki przypadek

To drugi w ostatnich dniach podobny przypadek ujawnionej próby nielegalnego przewiezienia migrantów do Polski w ciężarówce na granicy z Litwą - poinformowała rzeczniczka POSG Katarzyna Zdanowicz. Przypomniała, że na początku lipca ujawniono próbę przewiezienia w tirze 54 osób. Kierował nim 37-letni obywatel Rumunii, również jechał z Łotwy.

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Na granicy z Litwą zatrzymywano też mniejsze grupy migrantów. W ostatnich dniach w pobliżu zatrzymano 16 osób (łącznie w dwóch miejscach). Poruszały się pieszo.

Rok tymczasowych kontroli na granicy z Litwą

7 lipca minął rok od kiedy na granicy z Litwą (także z Niemcami) obowiązują tymczasowe kontrole graniczne. Z danych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że w tym czasie skontrolowano tam milion siedemset tysięcy osób wjeżdżających do Polski i ponad 930 tysięcy pojazdów. Wjazdu do Polski odmówiono ponad tysiącu osobom. Odmowy wydawano z powodu braku dokumentów, wiz, innych dokumentów pobytowych czy też wykorzystania dopuszczalnego okresu pobytu na terenie państw strefy Schengen Straż Graniczna przekazała Litwie ponad tysiąc osób w ramach readmisji.

Straż Graniczna przypomina, że według obowiązujących przepisów, tymczasowe kontrole na granicy Litwą obowiązują do 1 października 2026 roku. Są prowadzone w 13 miejscach, w tym na dawnych przejściach granicznych z Budzisku i w Ogrodnikach oraz na przejściu kolejowym w Trakiszkach.

MSWiA podało w sobotę na portalu X, że tylko w ostatnich dniach (3-9 lipca) granicę z Litwą przekroczyło ponad 35,9 tysięcy osób, blisko 19 tysięcy pojazdów. Odmowy wjazdu do Polski dostały 82 osoby.