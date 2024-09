Do tragedii doszło na posesji w Boćkach (woj. podlaskie). Rodzina wybierała się na lody. 44-letni ojciec podjechał pod dom, poczuł pod kołami lekkie tąpnięcie. Okazało się, że przejechał swoje 10-miesięczne dziecko. Prokuratura żąda ośmiu miesięcy więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Takie samej kary chce też dla dziadka dziecka, który jest oskarżony m.in. za namawianie do składania fałszywych zeznań.

Prokuratura: nie upewnił się, czy nikogo nie ma w pobliżu

Dziadek miał namawiać do składania fałszywych zeznań

Tuż po zdarzeniu zatrzymany został również dziadek chłopczyka. Według ustaleń śledztwa, namawiał on rodziców dziecka do składania fałszywych zeznań, tworzył fałszywe dowody i zacierał ślady, by skierować śledztwo w innym kierunku. Według aktu oskarżenia, namawiał ich, by mówili policji, że nieznany samochód terenowy wjechał na posesję, potrącił raczkujące dziecko, a jego kierowca odjechał. Miał też namawiać do wskazywania innego niż rzeczywiste, miejsca wypadku.