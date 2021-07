"Bili po twarzy i grozili nożem, a wychodząc z hotelu zabrali sprzęt elektroniczny, okulary i torbę"

Sprzęt elektroniczny, e-papierosy, okulary przeciwsłoneczne i torba. To wszystko padło łupem 21-latka i 24-latka, którzy pod pretekstem obejrzenia hotelowego pokoju, okradli 19-latka. Wcześniej bijąc go po twarzy i grożąc nożem. Teraz grozi im do dwunastu lat pozbawienia wolności.