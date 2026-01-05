Logo strona główna
Białystok

Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury

Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Chodzi o znęcanie się (wideo z 26.05.2025)
Źródło: TVN24
Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe umorzyła śledztwo w sprawie znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem. Postępowanie dotyczyło okresu od grudnia 2022 do marca 2025 roku. Przesłuchano kilkunastu świadków. Śledczy stwierdzili, że nie doszło do przestępstwa.

- Po przeprowadzeniu obszernego śledztwa uznano, że nie było znamion czynu zabronionego, czyli nie było przestępstwa - mówi Elżbieta Bułat, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.

Śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad zmarłym w marcu 2025 roku Krzysztofem Kononowiczem zostało umorzone. Badany był okres od grudnia 2022 do marca 2025 roku.

Krzysztof Kononowicz
Krzysztof Kononowicz
Źródło: Artur Reszko/PAP

Zawiadomienie wpłynęło od pięciu osób

Kononowicz zasłynął w 2006 roku, gdy jako kandydat na prezydenta Białegostoku stwierdził, że "niczego nie będzie". Przez lata w sieci pojawiło się mnóstwo nagrań z jego udziałem.

Po śmierci mężczyzny, do prokuratury wpłynęły zawiadomienia od pięciu osób z całej Polski (nie były z kręgu najbliższych znajomych zmarłego), które wskazywały, że podczas kręcenia filmów mogło dochodzić do znęcania się nad Kononowiczem. W tym przez osoby, które sprawowały nad nim opiekę.

Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Chodzi o znęcanie się
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Chodzi o znęcanie się

Nikt nie usłyszał zarzutów

- Postępowanie wszczęto w kierunku artykułu 207 paragraf 1a Kodeksu karnego. Mowa w nim o fizycznym lub psychicznym znęcaniu się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny. Za to przestępstwo grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności - mówił nam w maju zeszłego roku prokurator Adam Baranowski, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.

W śledztwie przesłuchano kilkunastu świadków, prokuratura przedłużyła postępowanie do 17 listopada 2025 roku, a ostatecznie je umorzyła.

Jeszcze za życia Kononowicza prokuratura prowadziła podobne śledztwo. Wtedy również zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Reszko/PAP

Podlaskie Prokuratura
