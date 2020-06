Agnieszka nie spodziewała się ataku we własnym domu. Została brutalnie zgwałcona i zamordowana

05.01.2016 | Wieloletnie więzienie dla oskarżonych ws. brutalnego gwałtu i mordu w Sokółce Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał we wtorek wyrok w sprawie brutalnego gwałtu i morderstwa 27-letniej kobiety w Sokółce. Do zbrodni doszło siedem lat temu w mieszkaniu kobiety. Zabójcy zadali jej kilkadziesiąt ran kłutych i ciętych, została również zgwałcona, zaś z mieszkania zginęły różne przedmioty. Zatrzymania podejrzanych mężczyzn miały miejsce pięć lat po zbrodni – stało się to po ponownym zbadaniu sprawy przez tzw. policyjne archiwum X. Trzech oskarżonych zostało uznanych winnych zabójstwa; zostali skazani na 25, 15 i 12 lat więzienia. Wyroki nie są prawomocne, obrona zapowiada apelacje. Dariusz Łapiński | Fakty TVN