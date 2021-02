Policjantka odnosi sukcesy w zawodach bikini fitness. "Poświęcam pasji każdą wolną chwilę"

Sierżant Marlena Mosiej na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Białegostoku. Po pracy przygotowuje się do zawodów bikini fitness. Sportem zajmuje się od dziecka.

- Już w szkole podstawowej brałam udział w różnego rodzaju zawodach. Jednak to siłownia oraz zdrowe odżywianie dają mi największą satysfakcję.– mówi sierżant Marlena Mosiej.

To policjantka z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, która bierze udział w zawodach bikini fitness.

- Spróbowałam i wiem, że to jest to, co chcę robić w wolnym czasie. – podkreśla.