Pluszowy miś przyciągnął uwagę Armina. W jego brzuchu kryła się "niespodzianka"

Policjanci, w towarzystwie Armina, weszli do jednego z mieszkań w Białymstoku. - Owczarek po kolei wskazywał przedmioty, które zaciekawiły go zapachem. Były to między innymi szafki, komody, plecak oraz pluszowy miś, który - jak się okazało - był wypełniony narkotykami - informuje Katarzyna Zarzecka z policji w Białymstoku. I dodaje, że wiedziony zapachem psi nos podszedł również do siedzącej na podłodze kobiety. 23-latkę dotknął łapą. - Przewodnik psa wiedział, że czworonóg nie zachował się tak bez powodu. Okazało się, że kobieta w bieliźnie ukryła narkotyki - relacjonuje Zarzecka.