Bartłomiej Żakowski - podlaska delegatura Prokuratury Krajowej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oskarżeni to mieszkaniec Białegostoku i Skierniewic, mają 29 i 24 lata. Pierwszy z nich, były policjant, nie przyznawał się do zarzutów, drugi przyznał się jedynie do nadawania sygnałów, ale już nie do tego, że chciał, by doszło do zatrzymania pociągów i stworzenia zagrożenia. Obaj chcieli uniewinnienia.

Według aktu oskarżenia podlaskiej delegatury Prokuratury Krajowej, 27 sierpnia 2023 roku mężczyźni mieli w różnych odstępach czasu nadawać sygnał uruchamiający w pociągach hamulec bezpieczeństwa. Zatrzymanych lub zagrożonych zatrzymaniem było 18 pociągów towarowych i osobowych wyposażonych w urządzenia systemu radio-stop. Pociągi stanęły m.in. w rejonie Łap i na trasie Sokółka–Szepietowo.

Prokuratura zarzuciła im sprowadzenie niebezpieczeństwa dla mienia w wielkich rozmiarach. Oceniła, że działanie oskarżonych istotnie zakłóciło pracę systemu linii kolejowych w regionie i doszło do sytuacji, która „miała wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach”.

- Jest to bez wątpienia sprawa dość bezprecedensowa w sakli kraju. O ile się orientuje to takich postępować, z takimi kwalifikacjami prawnymi, nie było jeszcze przed sądem. Sąd przedstawił ustne motywy tego orzeczenia, aczkolwiek należałoby zapoznać się z uzasadnieniem pisemny, by odnieść się do tego w sposób rzeczowy - powiedział prokurator Bartłomiej Żakowski z Podlaskiej Delegatura Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w domu na jednym z białostockich osiedli. Znaleziono tam też wtedy sprzęt krótkofalarski. Były policjant odpowiada także za nielegalne przetwarzanie danych osobowych - w jego przypadku wniosek prokuratury o karę łączną 3,5 roku więzienia obejmuje również to przestępstwo.

Nadania sygnałów radio-stop

Tylko w pierwszym kwartale 2024 roku sygnał radio-stop został nadany przez urządzenia spoza kolei prawie 200 razy. Rok wcześniej nieuprawnionych sygnałów radio-stop było najwięcej w historii. Pociągi zatrzymały się dokładnie 775 razy. Spowodowało to opóźnienia 524 pociągów pasażerskich o 60 godzin i 9 minut i 141 pociągów towarowych o 47 godzin i 14 minut.

Jak ustaliły dziennikarki "Czarno na białym" Katarzyna Lazzeri i Olga Orzechowska, nie trzeba być ekspertem ani posiadać specjalistycznego sprzętu, by zatrzymać dowolny pociąg w Polsce. Wszystko dlatego, że łączność na kolei odbywa się na otwartym kanale.

Katarzyna Lazzeri: kolej to jest takie państwo w państwie Źródło: TVN24

- Wystarczy sobie kupić urządzenie na tej częstotliwości, na której pracuje kolej - mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. - Coś trochę jak walkie-talkie - tłumaczył z kolei Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa.

- Dochodzi do wielu bardzo drobnych ingerencji, które w mojej ocenie są rodzajem sprawdzania naszej odporności - stwierdził ppłk Tomasz Białek, ekspert z zakresu systemów bezpieczeństwa z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. - Czy to jest duże zagrożenie? To jest bardzo duże zagrożenie - dodał.

Fragment reportażu "Przejazd niestrzeżony" Źródło: Czarno na białym

- Zatrzymanie czy możliwość wydania hasła zatrzymania pociągu oznacza, że ktoś godzi w system bezpieczeństwa - tłumaczył wówczas Grzegorz Cieślak, ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej z Collegium Civitas. - Jeśli ktoś mi powie: ale to są tylko incydenty, te pociągi się zatrzymują i to tylko opóźnienie, to zwyczajnie nie ma racji. Bo jeśli mam dostęp do systemu bezpieczeństwa, to tylko moja wyobraźnia ogranicza sposób wykorzystania tego - mówił.