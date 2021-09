Zbierali na pomoc dzieciom, usłyszeli niemal osiem tysięcy zarzutów

- Każde z blisko ośmiu tysięcy oszustw zaczynało się od rozmowy telefonicznej. Do potencjalnych ofiar dzwoniło kilkudziesięciu zatrudnionych telefonistów, którzy nieświadomi prawdziwej działalności firmy, zwracało się z prośbą o finansowe wsparcie. Temat rozmowy zawsze skupiał się na pomocy dzieciom, które przebywają w domach dziecka lub na oddziałach szpitalnych – wyjaśnia podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Policja: za niewielką część pieniędzy kupowali drobne rzeczy

Do dzieci trafiały między innymi poduszki, książki czy piłeczki rehabilitacyjne. Były jednak - jak twierdzi policja - kupione tylko za ułamek zebranych środków.

Podziękowania dla darczyńców

- Organizujący ten proceder zadbali również o to, żeby po odebraniu paczki przez placówkę, wróciło do nich podziękowanie lub wcześniej przygotowany druk potwierdzenia odbioru z pieczątka lub podpisem. Nie było tam jednak żadnej informacji, co i na jaką kwotę zostało podarowane. Kopie takich potwierdzeń były następnie przedstawiane darczyńcom. Przestępcy przesyłali też faktury, ale na całą kwotę zadeklarowaną przez przedsiębiorców – opowiada policjant.