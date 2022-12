Rozstała się z chłopakiem i przecięła opony w aucie jego byłej dziewczyny. Stanie przed sądem

czytaj dalej

Grudzień w kinie to nie tylko komedie romantyczne ze świętami w tle. To także filmy zaskakujące, mądre, wciągające i poruszające. Każdy z nich może być świetnym pretekstem, by wyrwać się na chwilę z przedświątecznej gorączki. O tym, co najciekawsze w grudniowych nowościach, pisze reporter tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona.