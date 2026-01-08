Augustów. Ojciec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Augustowie, gdzie przebywały dzieci 41-latka i jego była partnerka. Jak poinformowała augustowska policja, mężczyzna wcześniej pojawiał się w odwiedzinach i jego wcześniejsze wizyty nie wzbudzały niepokoju kobiety. Tym razem było jednak inaczej.

"Znajdując się w mieszkaniu mężczyzna chwycił nóż kuchenny i zaatakował swoją 6-letnią córkę. Matka dziecka próbowała powstrzymać mężczyznę, lecz ten zdołał wbić dziecku nóż w plecy, po czym kobieta wraz z dziećmi uciekła z mieszkania" - podała Komenda Powiatowa Policji w Augustowie.

Areszt dla 41-latka za usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki Źródło: KPP w Augustowie

Augustów. Zatrzymanie 41-latka

Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, mężczyzna zamknął się w jednym z pomieszczeń i nie chciał otworzyć drzwi. Funkcjonariusze weszli do środka siłą. Mężczyzna został zatrzymany, a ranna dziewczynka trafiła do szpitala. Obecnie znajduje się już pod opieką matki.

"41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-latki. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i z uwagi na swój stan osadzony w zakładzie psychiatrycznym" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Augustowie.

41-latkowi grozi dożywocie.

