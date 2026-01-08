Logo strona główna
Augustów

Ojciec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki

Areszt dla 41-latka za usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki
Augustów. Ojciec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki
Policjanci z Augustowa (Podlaskie) zatrzymali 41-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej sześcioletniej córki. Mężczyzna usłyszał zarzut. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Augustowie, gdzie przebywały dzieci 41-latka i jego była partnerka. Jak poinformowała augustowska policja, mężczyzna wcześniej pojawiał się w odwiedzinach i jego wcześniejsze wizyty nie wzbudzały niepokoju kobiety. Tym razem było jednak inaczej.

"Znajdując się w mieszkaniu mężczyzna chwycił nóż kuchenny i zaatakował swoją 6-letnią córkę. Matka dziecka próbowała powstrzymać mężczyznę, lecz ten zdołał wbić dziecku nóż w plecy, po czym kobieta wraz z dziećmi uciekła z mieszkania" - podała Komenda Powiatowa Policji w Augustowie.

Areszt dla 41-latka za usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki
Areszt dla 41-latka za usiłowanie zabójstwa 6-letniej córki
Źródło: KPP w Augustowie

Augustów. Zatrzymanie 41-latka

Kiedy na miejscu pojawili się policjanci, mężczyzna zamknął się w jednym z pomieszczeń i nie chciał otworzyć drzwi. Funkcjonariusze weszli do środka siłą. Mężczyzna został zatrzymany, a ranna dziewczynka trafiła do szpitala. Obecnie znajduje się już pod opieką matki.

"41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 6-latki. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i z uwagi na swój stan osadzony w zakładzie psychiatrycznym" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Augustowie.

41-latkowi grozi dożywocie.

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Augustowie

Augustów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica