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Український посол: українсько-польська солідарність може стати кінцем режиму Путіна

26 maja 2022, 20:20

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
"Я хотів би підякувати всім, хто долучився до допомоги гуманітарної допомоги в Україні"
"Я хотів би підякувати всім, хто долучився до допомоги гуманітарної допомоги в Україні"TVN24
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TVN24"Я хотів би підякувати всім, хто долучився до допомоги гуманітарної допомоги в Україні"

Польща у світі асоціюється з незалежною профспілкою «Солідарність», але сьогодні ще й зі солідарністю щодо України; як та «Солідарність» була кінцем комунізму, так і українсько-польська солідарність може стати кінцем режиму Путіна, – сказав у четвер на з’їзді «Солідарності» посол України Андрій Дещиця.

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- Українсько-польська солідарність, подібно як та(Незалежний союз профспілок - ПАП) «Солідарність» була кінцем комуністичного режиму в Європі, ця може бути кінцем режиму Путіна, Москви та Кремля в нашому регіоні, – сказав у четвер посол України в Польщі Андрій Дещиця, промовляючи на ХХХ загальнопольському з'їзді делегатів НСПС «Солідарність» у Закопаному.

Як підкреслив Дещиця, у 1980-х НСПС «Солідарність» була «зразком» для українців. «У 80-х у нас не було стільки сил, але у нас був хороший сусід, з якого ми брали приклад», – сказав він.

"Польща асоціюється в усьому світі з "Солідарністю". У 80-х Польща була тим, чим нині є Україна, як казав пан президент (Дуда - ПАП) - обличчям вільного світу", - сказав він.

посол України Андрій ДещицяPAP/Grzegorz Momot

"Ви знищили комуністичний режим", - сказав посол і додав, що "Солідарність була прикладом для всієї Європи і всього світу". «Тепер ваша солідарність з Україною також є взірцем для інших країн, як повинні поводитися країни, коли хочуть допомогти тим, хто в біді», – підкреслив він. «Я буду весь час повторювати, щоб інші наслідували ваш приклад», - запевнив він.

Дещиця подякував президенту Анджею Дуді за його недільний візит і за його виступ в українському парламенті.

«Це був історичний візит (...)атмосферу, яка панувала в парламенті та на українських вулицях, можна було відчути навіть у Варшаві,», – сказав посол і подякував президенту Дуді за допомогу «в Україні та на міжнародній арені».

Дещиця також подякував уряду прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. «Тому що допомога, яка надходить в Україну, про яку ми іноді не говоримо публічно (...) потрібна, щоб виграти, тому що без зброї ми не переможемо», – наголосив він. Посол порівняв ситуацію з Варшавським повстанням. «Ми вимагаємо боєприпасів так як вимагали повстанці (...) і я дякую польському уряду за те, що він такі боєприпаси нам надає».

- Хай живе «Солідарність»! Хай живе Польща! Слава Україні! – закінчив посол промову.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

Ukraina
NSZZ "Solidarność"
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