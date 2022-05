Український посол: українсько-польська солідарність може стати кінцем режиму Путіна

czytaj dalej

Resort zdrowia chce, by studenci VI roku medycyny mogli prowadzić zajęcia z nauk podstawowych dla studentów pierwszych lat. Program "Młody dydaktyk" ma być receptą na problemy kadrowe na wydziałach lekarskich i zachętą dla przyszłych lekarzy, by poświęcili się nauczaniu. Zdaniem większości lekarzy to zły pomysł, który pogorszy jakość nauczania medycyny w Polsce.