Що дає українцям польський PESEL? Пояснюємо

Завдяки внесенню даних біженців з України до реєстру PESEL буде підтверджена їх особа – а це полегшить їм функціонування в нашій країні. На думку експертів польський PESEL не створить в майбутньому для українців жодних проблем.

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Майже 200 тисяч номерів PESEL отримали біженці з України, які проживають у Польщі, менш ніж за тиждень від початку реєстрації. Це стало можливим завдяки ухваленому у березні спеціальному закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Українці можуть подати свої заяви до будь-якої комунальної чи міської установи. 19 березня на Національному стадіоні у Варшаві відкрили спеціальний пункт.

Біженці з України отримують роздруковане підтвердження про надання номера PESEL. Вони також отримують дані доступу до довіренного профілю. Оскільки ще багато неясного у питанні навіщо громадянам України потрібен польський номер PESEL, ми перевірили, які можливості він їм дає.

PESEL не для голосування. Які переваги дає?

Як ми писали в "Конкрет24", один із гучних антиукраїнських наративів, який з’явився в польській мережі невдовзі після ухвалення спеціального закону, проголошував, що уряд хоче присвоїти українцям номер PESEL, щоб отримати більше виборців на польських виборах. Це неправда, адже українці з самим лише номером PESEL не можуть голосувати– для цього потрібне польське громадянство.

Підтвердження особи

– Слід пам’ятати, що багато людей, які тікають від війни, не мають при собі документів. Після внесення даних до реєстру PESEL їх особу буде підтверджено, і їм не доведеться чекати видачі документів в консульських установах України. В якості документа, що посвідчує особу може виступати додаток mObywatel, в якому з’явиться новий модуль, завдяки якому повнолітні громадяни України зможуть підтверджувати свою особу в Польщі, – пояснив 16 березня держсекретар канцелярії Прем'єр-міністра Януш Цєшинський.

- Надання PESEL біженцям з України призведе до того, що вони будуть розглядатися як громадяни Польщі, - пояснює доктор наук Роберт Волянський з факультету менеджменту Варшавського університету. Він підкреслює, що сьогодні PESEL потрібен практично скрізь, щоб вирішити питання, наприклад, аби навіть просто налаштувати вдома Інтернет. – Завдяки такому номеру українська дитина, наприклад, зможе відвідувати безкоштовний державний заклад, її батьки зможуть відкрити рахунок у банку чи лікуватися в державній лікарні (PESEL необхідний для підтвердження факту страхування) - повідомляє Волянський.

Сімейні виплати

Відповідно до ст. 29 абзац 1 спеціального закону PESEL необхідний українцям, щоб отримати різні виплати:

- родинні,

- навчальні,

- гарний старт,

- капітал сімейної турботи,

- співфінансування перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним вихователем.

Одноразова фінансова допомога

Лише біженці з України з номером PESEL можуть подати заявку на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на утримання – зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Заяву слід подавати до війта, міського голови чи президента міста, відповідно до місця перебування біженця.

Доступ до освіти

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ та адміністрації на своєму веб-сайті, "надання польського PESEL дасть, наприклад, доступ до державної системи охорони здоров’я або доступ до освіти на тих самих умовах, що й громадянам Польщі".

Корисний у пошуку роботи

Хоча др.н. Роберт Волянський зазначає, що коли йдеться про податкові питання чи економічну діяльність українців, важливим буде не PESEL, а NIP (податковий номер).

– PESEL не вкрай необхідний українцям для працевлаштування, але він, безумовно, допоможе. Завдяки цьому роботодавець буде знати, що житель України, який до нього звертається, відповідає вимогам спеціального закону, – пояснює Konkret24 доктор Якуб Шміт з факультету права та адміністрації Гданського університету. Він зазначає, наскільки важливо буде для біженців отримати роботу.

- Це дасть відчуття якоїсь стабільності, визначеності, - наголошує науковець.

Не вплине на свободу пересування

– PESEL полегшить біженцям контакти з чиновниками, – оцінює Оскар Соболевський, юрист та експерт Пенсійного інституту, хоча каже, що коли йдеться про пенсію то мати цей номер не обов’язково. Крім того, звертає увагу на статистичні питання. Завдяки акції з надання PESEL біженцям з України польські чиновники будуть приблизно знати, скільки їх у Польщі.

За словами опитаних нами експертів, присвоєння польського номера PESEL біженцям з України не пов’язане з проблемами в майбутньому.

– Якщо тільки у такої людини є необхідні документи, вона може вирушити в подальшу подорож Європою або повернутися на батьківщину, якщо вважає, що настав час. Надання номера PESEL не впливає на свободу пересування, – пояснює доктор Кароль Важний з факультету права та адміністрації Гданського університету.

Autor:red.

Źródło: Konkret24