Сейм закликає до якомога швидшого прийняття України до Європейського Союзу

Сейм «відповідає чітко й конкретно на заявку України про вступ до Європейського Союзу» і закликає усі інституції ЄС і держави-члени надати Україні можливість якомога швидшого вступу до європейської спільноти. Постанову ухвалили у четвер.

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На розгляд ухвалу внесла Президія Сейму. В ній підкреслено, що «військо і суспільство України вже котрий день чинять героїчний спротив неспровокованій і безпідставній військовій агресії Російської Федерації проти України. Агресії, яка є однією з найбільших загроз для європейської і глобальної безпеки.

«Мешканці України можуть розраховувати на повну підтримку польського суспільства. Сейм Польської Республіки висловлює вдячність уряду, органам самоврядування, неурядовим організаціям і мільйонам людей, які допомагають біженцям і жителям територій, що опинилися під ударом» - наголошують в постанові.

«Вдячність і захоплення незламністю української нації»

В постанові зазначено, що Сейм Польської Республіки «висловлює вдячність і захоплення незламністю української нації в боротьбі із звірячою агресією. Вважає, що єдиною можливою і необхідною відповіддю на жорстоку агресію російської сторони є рішуча і всебічна реакція міжнародної спільноти», а також «відповідає чітко й конкретно на заявку України про вступ до Європейського Союзу».

Сейм звертається також до Ради Європейського Союзу «щодо початку процедури надання Україні статусу держави-кандидата а також закликає Європейську Комісію підготувати «дорожню карту» переговорів про вступ і інтеграції України в Європейський Союз».

Додатково Сейм «закликає всі інституції ЄС і держави-члени надати Україні можливість якнайшвидшого вступу до європейської спільноти», а також «звертається до Європейського Союзу щодо включення України в Європейський Інструмент Відбудови і Зміцнення, а також створення окремого фонду відбудови руйнувань, спричинених війною».

Президент України Володимир Зеленський підписав у понеділок заяву на вступ країни в ЄС. Президенти держав Центральної та Східної Європи – Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Литви, Латвії, Естонії, Румуніх та Болгарії – підтримали швидкий вступ України до ЄС. У вівторок Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до інституції Євросоюзу «розпочати дії щодо надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу»