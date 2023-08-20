Російський зонд "Луна-25" розбився на Місяці 

Російський космічний зонд "Луна-25" розбився на Місяці, - повідомило космічне агентство "Роскосмос", яке цитує Reuters. Напередодні повідомляли, що під час останніх маневрів перед посадкою виникла "нестандартна ситуація" та технічні проблеми.

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Як інформує Reuters, російське космічне агентство "Роскосмос" повідомило в неділю, що космічний корабель "Луна-25" вийшов на незаплановану орбіту, після чого впав на поверхню Місяця і розбився.

У суботу інформагентства повідомили, що під час підготовки апарату до посадки "виникла нестандартна ситуація, яка не дозволила здійснити маневр за заданими параметрами". Після цього космічне агентство втратило зв'язок із кораблем.

Ракета "Союз 2.1в" з космічним кораблем "Луна-25" стартувала 11 серпня. Зонд повинен був приземлитися на поверхню Місяця в понеділок. Посадковий модуль був запущений на орбіту навколо Срібної кулі в середу.

Російська місія на Місяць

Російську місію направили досліджувати південний полюс Місяця, де, на думку вчених, можуть бути значні запаси замерзлої води. Його знаходження на Місяці мало б вирішальне значення для будівництва постійної бази на природному супутнику Землі.

Політ "Луни-25" став першою російською місячною місією з 1976 року, коли тривала космічна гонка, в якій тодішній Радянський Союз змагався зі США. Тоді "Луна-24" доставила на Землю зразки місячного ґрунту.

Візуалізація Луни-25. Російський посадковий апарат полетить на Місяць nssdc.gsfc.nasa.gov

Сьогодні до космічного змагання приєдналися Індія та Китай. Індія в липні відправила на Місяць посадковий апарат Chandrayaan-3, який повинен приземлитися на Місяць цього тижня. Китай був першою країною в світі, яка посадила свій посадковий модуль на невидиму з Землі півкулю Місяця, а Сполучені Штати планують ще в цьому десятилітті відправити астронавтів на Південний полюс Місяця в рамках програми Artemis, яку підтримують Канада та європейські країни.

Autor:red.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl