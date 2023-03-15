Речник уряду про винищувачі МіГ-29 для України: рішення приймають кілька країн

15 marca 2023, 15:48
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Rzecznik rządu o przekazaniu Ukrainie MiGów: decyzje są podejmowane w gronie kilku państw
Rzecznik rządu o przekazaniu Ukrainie MiGów: decyzje są podejmowane w gronie kilku państw
wideo 2/4
Rzecznik rządu o przekazaniu Ukrainie MiGów: decyzje są podejmowane w gronie kilku państw

- Рішення щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 приймають кілька країн.  Ми вже маємо чіткі декларації щодо того, які це будуть країни, - повідомив речник уряду Пьотр Мюллер у середу.  - Ми домовилися, що вони у відповідності до власних процедур оголосять про ці рішення у визначені ними терміни, - додав він.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у вівторок зробив заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29, а саме - що "це може статися в найближчі чотири-шість тижнів".

Відповідаючи на питання про те, хто, окрім Польщі, входитиме до коаліції, яка надасть МіГ-29, і про яку кількість літаків йдеться, речник уряду у вівторок на прес-конференції відповів, що подробиці цих рішень будуть повідомлені згодом. - Я можу лише підтвердити, що ці рішення ухвалюються в колі кількох держав, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих держав, - сказав Мюллер.  

- Ми вже маємо чіткі декларації, які держави це будуть, але ми домовилися, що вони у відповідності до власних процедур оголосять про ці рішення у визначені ними терміни, - додав він.

Він зазначив, що, як і сказав прем'єр у вівторок, "протягом наступних кількох тижнів ми готові прийняти таке рішення в рамках кількох держав, які зважилися на подібний крок".

Samoloty MiG-29. Wideo archiwalne
Samoloty MiG-29. Wideo archiwalneReuters Archive

Про готовність передати Україні літаки МіГ-29 президент Анджей Дуда заявив минулої середи в інтерв'ю CNN.  

- Ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно, - сказав президент.  Глава канцелярії президента Павел Шрот додав днем ​​пізніше, що "це не буде велика кількість", і в цьому випадку Польща готова діяти як частина ширшої міжнародної коаліції.

MIG-29ROMAN PILIPEY/EPA/PAP

Зустрічі прем'єр-міністра з колегами з Латвії та Ісландії

Речника уряду також запитали про заплановані на середу зустрічі прем’єр-міністра Моравецького з головою латвійського уряду Артурсом Кріш’янісом Карінсом та прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Мюллер заявив, що Польща та Латвія мають схожі перспективи, коли йдеться про безпеку Європи.  - Ми є елементом східного флангу НАТО, тому і Польща, і Латвія останніми місяцями дуже активно підтримують Україну.  Ми чудово розуміємо, що підтримка України є гарантією і нашої безпеки, - сказав він.

Він додав, що це одна з головних тем переговорів глав урядів, а наступною буде майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, запланований на липень.  Він також зазначив, що ключову роль у дискусіях щодо Північноатлантичного пакту відіграє президент Анджей Дуда.

У переговорах з прем'єр-міністром Ісландії, додав він, будуть обговорювати двосторонні відносини, але питань безпеки розмова також торкнеться.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROMAN PILIPEY/EPA/PAP

Tagi:
Ukraina
Piotr Mueller
Lotnictwo
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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tm/
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Źródło:
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15 marca 2023, 13:55
Autor:
ads/kg
Źródło:
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Ukraińska armia: zestrzeliliśmy rosyjski Su-24 w pobliżu Bachmutu

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red.
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Mazurek pokazuje, jak "Polska szybko dogania bogate państwa". A to żart ekonomisty

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Na budowie drogi odkopali fundament pomnika i kapsułę czasu. "Odnalezienie skarbu"

15 marca 2023, 12:09
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ib/
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Ktoś otruł psy wyścigowe, truciznę ukrył w pulpetach

Ktoś otruł psy wyścigowe, truciznę ukrył w pulpetach

15 marca 2023, 15:59
Autor:
kgo//az
Źródło:
CNN, Fédération des Sports et Loisirs Canins

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Biegł i rysował auta. Nagrały go kamery

Biegł i rysował auta. Nagrały go kamery

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Autor:
wac//mm
Źródło:
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W skutym lodem jeziorze pobił rekord w nurkowaniu. Trwało "dłużej niż zakładano"

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Autor:
wac//mm
Źródło:
Reuters, Guinness World Record

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Skazano 22-latkę, która niesłusznie oskarżyła mężczyzn o gwałt. Biła się młotkiem po twarzy, by mieć "dowody"

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Dziennikarski protest po śmierci Mikołaja Filiksa. Ostatni dzień zbierania podpisów

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Autor:
akr//now
Źródło:
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Upadek Silicon Valley Bank nie ma bezpośredniego wpływu na polski sektor finansowy, ale jest sygnałem ostrzegawczym w obszarze zaangażowania banków w obligacje skarbowe i niedopasowania czasowego struktury ich aktywów i pasywów - poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Szef Komisji Nadzoru Finansowego o upadku amerykańskich banków: sygnał ostrzegawczy

Szef Komisji Nadzoru Finansowego o upadku amerykańskich banków: sygnał ostrzegawczy

15 marca 2023, 11:31
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

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Biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka obrzucone kamieniami

Biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka obrzucone kamieniami

15 marca 2023, 11:35
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl