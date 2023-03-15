Речник уряду про винищувачі МіГ-29 для України: рішення приймають кілька країн

- Рішення щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 приймають кілька країн. Ми вже маємо чіткі декларації щодо того, які це будуть країни, - повідомив речник уряду Пьотр Мюллер у середу. - Ми домовилися, що вони у відповідності до власних процедур оголосять про ці рішення у визначені ними терміни, - додав він.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у вівторок зробив заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29, а саме - що "це може статися в найближчі чотири-шість тижнів".

Відповідаючи на питання про те, хто, окрім Польщі, входитиме до коаліції, яка надасть МіГ-29, і про яку кількість літаків йдеться, речник уряду у вівторок на прес-конференції відповів, що подробиці цих рішень будуть повідомлені згодом. - Я можу лише підтвердити, що ці рішення ухвалюються в колі кількох держав, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих держав, - сказав Мюллер.

- Ми вже маємо чіткі декларації, які держави це будуть, але ми домовилися, що вони у відповідності до власних процедур оголосять про ці рішення у визначені ними терміни, - додав він.

Він зазначив, що, як і сказав прем'єр у вівторок, "протягом наступних кількох тижнів ми готові прийняти таке рішення в рамках кількох держав, які зважилися на подібний крок".

Samoloty MiG-29. Wideo archiwalne Reuters Archive

Про готовність передати Україні літаки МіГ-29 президент Анджей Дуда заявив минулої середи в інтерв'ю CNN.

- Ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно, - сказав президент. Глава канцелярії президента Павел Шрот додав днем ​​пізніше, що "це не буде велика кількість", і в цьому випадку Польща готова діяти як частина ширшої міжнародної коаліції.

MIG-29 ROMAN PILIPEY/EPA/PAP

Зустрічі прем'єр-міністра з колегами з Латвії та Ісландії

Речника уряду також запитали про заплановані на середу зустрічі прем’єр-міністра Моравецького з головою латвійського уряду Артурсом Кріш’янісом Карінсом та прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Мюллер заявив, що Польща та Латвія мають схожі перспективи, коли йдеться про безпеку Європи. - Ми є елементом східного флангу НАТО, тому і Польща, і Латвія останніми місяцями дуже активно підтримують Україну. Ми чудово розуміємо, що підтримка України є гарантією і нашої безпеки, - сказав він.

Він додав, що це одна з головних тем переговорів глав урядів, а наступною буде майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, запланований на липень. Він також зазначив, що ключову роль у дискусіях щодо Північноатлантичного пакту відіграє президент Анджей Дуда.

У переговорах з прем'єр-міністром Ісландії, додав він, будуть обговорювати двосторонні відносини, але питань безпеки розмова також торкнеться.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP